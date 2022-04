Premium Het beste van De Telegraaf

Sydney van Hooijdonk grote held van Friezen in noordelijke derby SC Heerenveen heeft weer koningskoppel

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sydney van Hooijdonk is blij na de derby Ⓒ ANP Pro Shots

HEERENVEEN - SC Heerenveen zwaaide in januari Joey en Henk Veerman uit, de grote blikvangers van de afgelopen jaren, maar heeft inmiddels de beschikking over een nieuw koningskoppel. De jeugdige aanvallers Sydney van Hooijdonk (22) en Amin Sarr (21) ontpoppen zich tot een gevaarlijk duo en hadden een groot aandeel in de 3-1 zege van de Friezen in de noordelijke derby tegen FC Groningen. Van Hooijdonk scoorde tweemaal, terwijl Sven van Beek met zijn eerste Eredivisiegoal sinds 2016 de derde goal maakte.