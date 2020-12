Bundesliga: Kluivert koploper met Leipzig, Bayern gelijk, pak slaag Dortmund

Eerder op zaterdag was RB Leipzig te sterk voor Werder Bremen. Bayern München en Leipzig hebben na elf duels allebei 24 punten. Bayer Leverkusen, waar de Nederlander Peter Bosz trainer is, kan zondag bij winst op Hoffenheim op 25 punten komen en de eerste plaats overnemen.

1. FC Union Berlin kwam al snel op voorsprong. Middenvelder Grischa Prömel kopte de bal in de 4e minuut vanuit een hoekschop in het doel. De gelijkmaker kwam halverwege de tweede helft op naam van Robert Lewandowski. De Poolse spits staat dit seizoen in de competitie op dertien doelpunten.

Feest bij Union na de snelle treffer van Grischa Prömel. Ⓒ Pool via REUTERS

Justin Kluivert

RB Leipzig is nu medekoploper in Duitsland. Met Justin Kluivert als basisspeler werd Werder Bremen verslagen: 2-0.

Marcel Sabitzer en Dani Olmo maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Bayern München en Bayer Leverkusen kunnen Leipzig in de elfde speelronde van de Bundesliga passeren. Bayern München gaat zaterdagavond op bezoek bij Union Berlin. Trainer Peter Bosz speelt zondag met Bayer Leverkusen tegen TSG Hoffenheim.

Kluivert werd in de slotminuut van de reguliere speeltijd gewisseld. Tahith Chong mocht halverwege de tweede helft invallen bij Werder Bremen.

Silas Wamangituka viert de de tweede treffer van Stuttgart met Orel Mangala. Ⓒ Pool via REUTERS

Pak slaag Dortmund

Borussia Dortmund ging in eigen stadion hard onderuit tegen VfB Stuttgart: 1-5. Silas Wamangituka maakte twee doelpunten en bereidde een treffer van zijn ploeggenoot Tanguy Coulibaly voor. Ook Philipp Förster en Nicolás González scoorden voor Stuttgart. Giovanni Reyna bracht Dortmund vlak voor rust op gelijke hoogte (1-1).

Borussia Mönchengladbach moest in het thuisduel met Hertha BSC genoegen nemen met een gelijkspel (1-1). Mattéo Guendouzi opende de score voor de bezoekers. Breel Embolo maakte gelijk. Javairô Dilrosun had een basisplaats bij Hertha BSC.

Elvis Rexhbecaj bezorgde 1. FC Köln met een doelpunt een uitzege op FSV Mainz 05 (0-1). Freiburg won in eigen stadion van Arminia Bielefeld (2-0). Vincenzo Grifo benutte een strafschop, die Mike van der Hoorn had veroorzaakt. Jeong Woo-yeong bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Bekijk de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga