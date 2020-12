Bundesliga: Kluivert voor even koploper, pak slaag Dortmund

Marcel Sabitzer en Dani Olmo maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Bayern München en Bayer Leverkusen kunnen Leipzig in de elfde speelronde van de Bundesliga passeren. Bayern München gaat zaterdagavond op bezoek bij Union Berlin. Trainer Peter Bosz speelt zondag met Bayer Leverkusen tegen TSG Hoffenheim.

Kluivert werd in de slotminuut van de reguliere speeltijd gewisseld. Tahith Chong mocht halverwege de tweede helft invallen bij Werder Bremen.

Silas Wamangituka viert de de tweede treffer van Stuttgart met Orel Mangala. Ⓒ Pool via REUTERS

Borussia Mönchengladbach moest in het thuisduel met Hertha BSC genoegen nemen met een gelijkspel (1-1). Mattéo Guendouzi opende de score voor de bezoekers. Breel Embolo maakte gelijk. Javairô Dilrosun had een basisplaats bij Hertha BSC.

Elvis Rexhbecaj bezorgde 1. FC Köln met een doelpunt een uitzege op FSV Mainz 05 (0-1). Freiburg won in eigen stadion van Arminia Bielefeld (2-0). Vincenzo Grifo benutte een strafschop, die Mike van der Hoorn had veroorzaakt. Jeong Woo-yeong bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Spanje: Sevilla met invaller Luuk de Jong wint bij Getafe

Sevilla heeft de uitwedstrijd tegen Getafe gewonnen dankzij een eigen doelpunt: 0-1. Verdediger Xabier Etxeita werkte de bal in de 81e minuut achter zijn eigen doelman.

Kort voor de cruciale goal van Etxeita was Luuk de Jong in de ploeg gekomen bij Sevilla. De Jong viel een kwartier voor tijd in voor Lucas Ocampos. Karim Rekik bleef op de bank bij de bezoekers.

Voor Sevilla was het de vierde opeenvolgende zege in een uitwedstrijd in alle competities. De laatste keer dat een dergelijke serie werd neergezet was in augustus en september van vorig jaar. De voorbije weken won Sevilla in de Champions League ook bij Krasnodar en Stade Rennes en in La Liga van Huesca.

Sevilla staat vijfde met 19 punten uit elf duels. Getafe heeft 13 punten en staat vijftiende.