Een-tweetje Deceuninck-Quick Step in Ronde van het Baskenland

„Ik zou willen dat Cerny hier bij me op het podium was. Hij verdiende het ook om hier te staan”, zei de Deen na zijn tweede zege van het seizoen. Honoré won eerder een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali in Italië.

„Vooral de manier waarop we hier winnen is speciaal. We hebben het als een eendagskoers benaderd en hebben de hele dag een hoog tempo gereden. Op de laatste klim zijn we vervolgens weggereden.”

De teamgenoten, die beiden juichend over de streep bolden, waren de sterkste mannen van een kopgroep, waarvan ook Ide Schelling van Bora-Hansgrohe deel uitmaakte. De Nederlander werd echter al op ongeveer 30 kilometer van de meet teruggegrepen door het peloton.

Julien Bernard van Trek-Segafredo, die in de slotfase werd gelost door Honoré en Cerny, finishte als derde. Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) won de sprint van het peloton.

De leidende positie van Brandon McNulty kwam niet in gevaar. De Amerikaan van UAE-Team Emirates heeft met nog een etappe te gaan een voorsprong van 23 seconden op Primoz Roglic, die namens Jumbo-Visma de tweede plaats bezet in het algemeen klassement.

Sam Oomen, eveneens in dienst van de geelzwarte brigade, is op de 25e plaats met een achterstand van 4.34 op McNulty de best geplaatste Nederlander.

De slotrit leidt het peloton zaterdag over zes cols, waarvan twee van de eerste categorie, waarna op een vergelijkbare beklimming wordt gefinisht.