VIDEO Heldenrol voor Summerville op Anfield: Nederlander maakt winnende tegen Liverpool

Statistieken: Sparta en Go Ahead zetten goede reeksen voort

De 12e speelronde in de Eredivisie is zaterdagmiddag afgetrapt in Friesland, waar FC Utrecht met 2-1 bij SC Heerenveen won. Sparta was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles stuurde met dezelfde cijfers Excelsior terug naar Rotterdam.