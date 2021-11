Premium Het beste van De Telegraaf

Zinderende strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zeker geen uitzondering Spanning, sensatie, spionage en trucage: in gevecht om wereldtitel Formule 1 lijkt alles geoorloofd

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen heeft momenteel een voorsprong van 8 punten op Lewis Hamilton. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Het Red Bull-kamp heeft in het heetst van de titelstrijd de knuppel in het hoenderhok gegooid. Jos Verstappen en topmannen Helmut Marko en Christian Horner stelden dat ze de Mercedes-bolide van Max Verstappens rivaal Lewis Hamilton niet meer vertrouwen. Het bewijs van bedrog is (nog) niet geleverd, maar vals spel is geen onbekend fenomeen in de koningsklasse. De historie leert dat in het gevecht om de titel alles geoorloofd lijkt.