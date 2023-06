Julio Pleguezuelo alsnog in voor verlenging bij FC Twente

De Spanjaard, die al sinds 2019 actief is in Enschede, heeft een aflopend contract en eerdere besprekingen over verlenging liepen op niets uit, waardoor de Spanjaard leek te vertrekken. Nu is er alsnog een opening geboden om tot een nieuw contract te komen. Naast Pleguezuelo probeert FC Twente ook Manfred Ugalde langer aan zich te binden. Daarover is de club uit Enschede in gesprek met zijn eigenlijke werkgever de City Football Group. Daarbij wordt gedacht aan een definitieve overstap, waarbij FC Twente een transfersom zou kunnen uitsmeren over meerdere jaren.

Er is het technisch duo Jan Streuer-Arnold Bruggink veel aan gelegen om de goed functionerende centrumverdediger en spits binnenboord te houden, omdat FC Twente wordt geconfronteerd met een forse leegloop. Sowieso vertrekken Ramiz Zerrouki (verkocht aan Feyenoord), Wout Brama (heeft zijn carrière beëindigd) en Virgil Misidjan (gaat zijn aflopende contract niet verlengen).

Maar ook Vaclav Cerny (is al persoonlijk rond met VfL Wolfsburg), Joshua Brenet, Gijs Smal en Mees Hilgers sturen aan op een vertrek. Die laatste drie hebben allen een contract dat nog maar één jaar doorloopt en hebben tot nu toe hun contract niet willen verlengen, zodat FC Twente hen deze zomer zou moeten verkopen om een transfervrij vertrek volgend jaar te voorkomen.