KNHB erkent onveilig prestatieklimaat bij hockeysters Oranje

Fijbes sprak in de maanden januari en februari met 47 speelsters en stafleden die vanaf 1 januari 2020 deel uitmaakten van de selectie en begeleiding van het Nederlands vrouwenteam. Het bureau constateerde dat een groot deel van de ondervraagden de prestatiecultuur als negatief beoordeelde. Vooral de sterke hiërarchie werd als remmend ervaren op „openheid en eigenheid.” Ook negatieve ervaringen met de bondscoach werden genoemd.

De KNHB gaf opdracht voor het onderzoek nadat in het najaar uit een evaluatie met de internationals na de gewonnen Olympische Spelen in Tokio naar voren was gekomen dat er onvrede heerste over de groepscultuur en het teamklimaat. De bond stelde toen al een externe begeleider aan om zaken te verbeteren. In januari werd bondscoach Alyson Annan ontslagen vanwege haar rol in de groepscultuur. „De KNHB wil er alles aan doen om te voorkomen dat speelsters, spelers of staf van de eigen nationale elftallen zich niet prettig, onveilig of anderszins niet goed voelen in nationale teams.”