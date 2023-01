Premium Het beste van De Telegraaf

Kampioen loopt zware knieblessure op tijdens warming-up Voor Verhoeven voelt het alsof hij de wereld teleurstelt: ’Ik kon wel in tranen uitbarsten’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Rico Verhoeven tijdens de persconferentie. Ⓒ Foto Glory

UTRECHT - Het had donderdagmiddag in de Jaarbeurs een vechtsportfeestje moeten worden. De rode loper was uitgerold. Legendes als Ernesto Hoost waren uitgenodigd en tientallen vips waren aanwezig. De twee beste zwaargewichten van dit moment zouden de aanwezigen trakteren op een verbaal voorproefje. Vanwege een last-minute-blessure van Rico Verhoeven (33) viel het opgeklopte mediamoment echter in het water en werd slechts een voor onbepaalde tijd uitgesteld gala aangekondigd...