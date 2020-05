Conor McGregor accepteert ’supergevecht’ met UFC-recordkampioen Anderson Silva

De Ier had vorige week al een ’draadje’ (meerdere berichten onder elkaar) op Twitter losgelaten - dat de vechtsport verdeelde - waarin hij zichzelf op gelijke hoogte plaatste met Silva als de MMA-goat (greatest of all time).

McGregor zette aanvankelijk Silva, de oud-kampioen in het middengewicht, op één. Met als uitleg dat The Spider zijn gevechten vaak op spectaculaire wijze tot een vroegtijdig einde brengt en in meerdere divisies actief is geweest.

Dopingverleden Silva

De Ier stelde vervolgens dat hij zichzelf de op een na beste ooit vindt. Dit omdat hij tegenstanders eveneens vaak op een sensationele manier uitschakelt en bovendien in maar liefst drie verschillende gewichtsklassen vocht. „En misschien sta ik zelfs wel gedeeld eerste”, concludeerde McGregor.

Hij doelde met die woorden op het dopingverleden van Silva. „Door die positieve test moeten we zijn resultaten helaas in twijfel trekken. Ik heb daarentegen juist enkele juice heads laten slapen. Dat is wat een echte GOAT doet. Aan het einde van mijn loopbaan ben ik sowieso de onbetwiste nummer één. Met gemak.”

Geschiedenis van de sport

Het draadje had de Braziliaan uiteraard ook gezien. Het duurde dan ook niet lang voordat hij hier weer op reageerde en McGregor uitdaagde voor een ’supergevecht’.

„Ik heb een geweldige bewondering voor de geweldige atleet die Conor is en ik geloof dat een supergevecht tussen ons de geschiedenis van de sport in zal gaan”, liet hij weten op sociale media. „We hoeven ons allebei niet meer te bewijzen. Fans van de UFC zouden dit spektakel graag willen zien. Het zou geweldig zijn om mijn martial arts-vaardigheden op hem uit te testen.”

De Ierse kooivechter had dus weinig woorden nodig om deze aandaging aan te gaan.