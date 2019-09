Belangrijke zege voor Heracles Almelo

Cyriel Dessers had een belangrijk aandeel in de overwinning van Heracles Almelo. De aanvaller tekende in de 17e minuut voor de 1-0 en vlak voor rust (41e minuut) voor de 2-1. Tussendoor had Vangelis Pavlidis voor de gelijkmaker van Willem II gezorgd.

In de tweede helft stelden Silvester van der Water in de 55e minuut met de 3-1 en Mauro Junior in de 63e minuut met de 4-1 de zege voor de Heraclieden veilig.

Dankzij de driepunter werkte Heracles zich naar de middenmoot toe. De ploeg uit Almelo bezet nu de tiende plek met acht punten uit zes duels. Willem II is de nummer 8 van de Eredivisie en heeft één punt meer dan Heracles.

