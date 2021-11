Vitesse houdt na spectaculair gelijkspel kans op overwintering in Conference League

Als Tottenham wint, kan Vitesse ook bij een overwinning nog doorbekeren. De Arnhemmers moeten dan het mindere doelsaldo ten opzichte van Tottenham (twee goals) wegwerken. In Frankrijk werd het weer een spektakelstuk. Vitesse dreigde in de openingsfase overlopen te worden. Gesteund door het Bretonse publiek begon Stade Rennais stormachtig. Met een grote persoonlijke fout hielp Vitesse de thuisploeg in het zadel. Jacob Rasmussen plaatste de bal in de opbouw tussen twee ploeggenoten in, waardoor er ruimte ontstond voor een snelle Franse tegenstoot. Gaëtan Laborde rondde koel af.

Voor de tweede opeenvolgende keer ontbrak bij de aftrap van een Europees duel een belangrijke Vitesse-schakel vanwege te laat komen bij de wedstrijdbespreking. In Londen bij de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur versliep Loïs Openda zich voor de meeting, waarop Letsch zich onverbiddelijk toonde en de Belg op de bank liet beginnen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar toch overkwam Eli Dasa in Frankrijk hetzelfde. Letsch trok vanzelfsprekend één lijn en dat betekende dat Romaric Yapi ditmaal in de basis begon ten koste van Dasa.

Vijf mutaties

Op tactische gronden begonnen ook Thomas Buitink en Nikolai Baden Frederiksen ditmaal op de bank, waardoor Letsch het middenveld kon versterken met Rennes-huurling Yann Gboho en Daan Huisman. Samen met Jeroen Houwen en Dominik Oroz, de vervangers van de geschorsten Markus Schubert en Danilho Doekhi, bracht dat het aantal mutaties op vijf.

Zoals eigenlijk bij alle Europese duels van Vitesse was het een bruisend duel in Rennes. Dat kan niet los worden gezien van de strijdwijze van de Arnhemmers, die durven te voetballen, de tegenstander onder druk zetten en voor lief nemen dat ze daardoor ook wat ruimte weggeven.

Nadat de Franse storm van de openingsfase wat was gaan liggen, kreeg Vitesse meer grip op de wedstrijd en er kwamen ook wat kansen. Openda dook enkele malen dreigend op voor het doel van Rennes-doelman Gomis en de grootse kans was voor Oroz, de vervanger van Doekhi, die echter in kansrijke positie helemaal verkeerde timede bij een hoge voorzet.

Gaetan Laborde (m.) is de grote plaaggeest van Vitesse door drie keer te scoren. Ⓒ REUTERS

In Arnhem had Vitesse al uitstekend partij geboden aan Stade Rennais, de huidige nummer 3 van Frankrijk en een club die een selectie heeft met een marktwaarde van meer dan 200 miljoen euro. En ook op Roazhon Park leken er mogelijkheden te liggen, maar nieuw balverlies in de achterste linie brak Vitesse lelijk op. Sondre Tronstad verspeelde de bal bij de achterlijn, waarna opnieuw Laborde dodelijk toeslag, daarmee zijn totaal tegen Vitesse op vier brengend.

Geen hulp van VAR

Een beetje pech hadden de Arnhemmers ook, want in de aanloop naar de goal stak de Noorse assistent-scheidsrechter de vlag omhoog voor buitenspel om die snel ook weer omlaag te doen. De twijfelachtige situatie kon niet gecheckt worden door de VAR, omdat dat fenomeen ontbreekt in de groepsfase van de Conference League.

Vitesse was het even helemaal kwijt en Rennes had tot driemaal toe de 3-0 op de schoen, maar invaller-doelman Houwen redde tweemaal en bij de derde Franse doelpoging keerde Maxi Wittek de bal op de doellijn. Het bleken cruciale reddingen, want even daarna bracht Huisman met een goed geplaatst schot van buiten de zestien de aansluitingstreffer op het scorebord. De eerste internationale goal van de Huissenaar en sowieso zijn eerste treffer in de hoofdmacht van Vitesse.

Door de goal van Huisman vlak voor rust had Vitesse weer perspectief op een resultaat na rust. De ploeg van Letsch kende een sterke fase, maar Openda, Huisman en Buitink wisten kansen niet te benutten. Die laatste was in de rust in de ploeg gekomen voor Gboho, die tegen zijn eigenlijke werkgever tegenviel in de eerste helft. Ook Mister Conference League, linksback Wittek die dit seizoen al viermaal scoorde in Europa, beproefde zijn geluk, maar zijn snoeiharde schot scheerde over het doel van de boomlange doelman Gomis.

Na het inbrengen van enkele frisse krachten onder wie Kamaldeen Sulemana, in de zomer nog target van Ajax, en Belgisch international Jeremy Doku, nam Rennes weer het heft in handen en de sterke fase werd bekroond met de 3-1. Ook die goal werd gemaakt door Laborde, die daarmee dus voor de volledige productie tekende.

In race voor eerste Europese overwintering

Maar ook met een 3-1 achterstand legde Vitesse het hoofd niet in de schoot. De Arnhemmers bleven knokken voor een resultaat en ietwat gelukkig leverde dat de aansluitingstreffer op, toen de bal toevallig voor de voeten van Buitink kwam: 3-2. Daarna haalde Vitesse alles uit de kast om nog de gelijkmaker af te dwingen en die kwam er uiteindelijk ook in de 90e minuut toen Openda de 3-3 binnenknalde en daarmee ervoor zorgde dat Vitesse met een knap resultaat huiswaarts keert en tot op de laatste speeldag in de race is voor de eerste Europese overwintering in de clubhistorie.