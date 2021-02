Onvoorspelbare tegenstandster voor Kiki Bertens bij terugkeer

De 29-jarige Nederlandse keert komende week in Doha na vijf maanden zonder wedstrijden terug bij het WTA-toernooi in Doha. In het verleden trof Bertens haar 23-jarige opponente vier keer: beide speelsters wonnen twee keer.

In Straatsburg vorig jaar kwam Bertens de onberekenbare Roland Garros-kampioene van 2016 voor het laatst tegen. Toen moest ze opgeven met de achillespeesblessure, waarvoor een maand later een operatie noodzakelijk bleek.

Elina Svitolina is de nummer een van de plaatsingslijst in Doha. Bertens is al als vijfde ingeschaald. Door haar afwezigheid van vijf maanden is de inwoonster van Breda uit de top-10 van de wereldranglijst gevallen. Ze is nu de nummer 11.