Erik ten Hag houdt zijn kaken op elkaar over Man Utd en verwacht prachtig affiche

De persconferentie werd afgetrapt door perchef Miel Brinkhuis, die de hoop uitsprak dat het gesprek vooral zou gaan over de finale. Het aanwezige journaille ging daar niet direct in mee, maar Ten Hag zelf hield zijn kaken stijf op elkaar: „Ik houd me stil over de geruchten, omdat deze fase van het seizoen is waar het om draait bij Ajax. We hebben hard geknokt om hier te komen en nu moeten we het afmaken. Daar spelen we zondag voor.”

Focus van een fitte selectie

Ten Hag ging direct in op de situatie rond doelman Andre Onana, die er de afgelopen weken niet goed meer op stond bij zijn ploeg na enkele kapitale fouten en onaangepast gedrag. „Onana is nog Ajacied, maar zit niet in zijn beste vorm. De houding van Onana bespreek ik met hem zelf, niet met de media.” Op de vraag of de doelman zondag zal worden vervangen door Maarten Stekelenburg, zoals eerder werd gemeld, gaf de oefenmeester aan: „Dat zie je zondag, ik maak de opstelling nooit vantevoren bekend.”

Buiten de kwestie Onana heeft Ten Hag een nagenoeg fitte selectie ter beschikking: „Martinez is fit en beschikbaar, Tagliafico nog niet. Mogelijk maakt hij de stap nog, dat moeten we zaterdagmiddag bekijken.”

Ten Hag ging ook in op de status van Mohamed Ihattaren binnen zijn selectie. „Ihattaren gaat vooruit. Wordt krachtiger en fitter, en ik hoop dat hij deze weg voor kan zetten.” Mogelijk maakt de nieuwbakken Ajacied tegen jeugdliefde PSV zelfs zijn debuut in de eerste selectie van de Amsterdammers: „Of Mo bij de selectie zit? Dat horen de spelers eerst nog.”

Aanvoerder Dusan Tadic, die naast zijn trainer was aangeschoven om de pers te woord te staan, kreeg de vraag of het lastig was de focus te behouden met alle geruchten rondom zijn ploeg. Tadic gaf aan dat het er bij hoort, ieder seizoen weer. „Voor Ajax-trainers en -spelers is altijd interesse. Dat is logisch, dus de focus is er gewoon.” Dat de aanvaller leeft voor wedstrijden als die tegen PSV bleek wel uit zijn antwoord op de vraag hoeveel zin hij had in het duel. „Op een schaal van één tot tien? Tien!”

PSV

Dat Ajax met PSV de grote concurrent uit de Nederlandse competite treft, staat buiten kijf. De Amsterdammers lijken echter wel flink in het voordeel ten opzichte van de Eindhovenaren, die donderdagavond een zware Europese wedstrijd moesten voetballen met een teleurstellend eindresultaat (1-2 verlies tegen Leicester City, red.). Toch is Ten Hag er nog niet zo zeker van dat dit komende zondag een groot verschil zal maken. „De extra rust die wij hebben gehad tegen PSV is een voordeel, maar uiteindelijk moet er gewoon gevoetbald worden. Zo simpel is het”. De coach toonde zich bovendien onder de indruk van de ploeg van Roger Schmidt, die ook in de competitie nog niet definitief is afgeschud. „Die ploeg zorgt voor chaos, en probeert goed druk te zetten. Europees speelden ze deze week ook erg goed.”

Manchester United

Waar Ten Hag vragen over Manchester United resoluut en repeterend afwimpelde, daar moest Tadic toch de nodige vragen over zijn trainer beantwoorden. De Serviër had niets dan lof voor zijn oefenmeester en sprak daarbij de wens uit dat Ten Hag toch nog in Amsterdam blijft. „Ik hoop dat Ten Hag blijft, hij is een geweldige trainer. Een van de beste ter wereld.” De aanvoerder vervolgt: „Hij is zo goed op de hoogte van onze tegenstanders en weet altijd precies wat een wedstrijd nodig heeft.

Een Engelse journalist wist aan het eind van het gesprek beter dan nog te vragen naar United, maar testte wel het Engels van de oefenmeester van Ajax met een vraag over of hij alle geruchten van de afgelopen week had weten te managen. Ten Hag toonde zich niet te beroerd alvast in het Engels zijn zelfvertrouwen tentoon te spreiden: „We know very well how to handle this.”