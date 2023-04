FC Twente heeft Sadilek en Ugalde terug

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sadilek en Ugalde terug bij FC Twente

14.31 uur: FC Twente kan zondag in de uitwedstrijd bij FC Utrecht weer een beroep doen op Michal Sadilek en Manfred Ugalde. De spelers zijn hersteld van hun blessures. Max Bruns is onzeker voor het duel in de Galgenwaard. „Manfred heeft geweldig gerevalideerd en is er ook weer bij”, verklaarde trainer Ron Jans vrijdag. „Bruns viel vrijdagmorgen uit met enkelklachten, we moeten kijken hoe dat gaat richting zondag.”

Sadilek liep half februari een blessure op. De Tsjechische middenvelder was op dat moment net terug van een periode aan de zijlijn en speelde dit seizoen nog maar acht competitieduels. Aanvaller Ugalde uit Costa Rica liep in maart een knieblessure op. De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente is zondag om 14.30 uur.

Sparta voorlopig zonder Vriends

Bart Vriends Ⓒ ANP/HH

13.25 uur: Sparta Rotterdam kan voorlopig geen beroep doen op Bart Vriends. De 31-jarige Vriends bleef afgelopen weekend bij de uitwedstrijd tegen AZ, die met 1-0 werd gewonnen, in de rust in de kleedkamer achter.

Ook Rick Meissen (21), eveneens een verdediger, is voorlopig uitgeschakeld. Sparta meldt niet hoelang het tweetal uit de roulatie is. Sparta is de nummer 6 van de Eredivisie. De Rotterdammers spelen zaterdagavond (21.00 uur) thuis tegen SC Heerenveen. Mica Pinto en Shurandy Sambo keren terug in de selectie.

Oud-voetballer Cock Luyten (86) overleden

12.23 uur: Oud-voetballer Cock Luyten is onlangs op 86-jarige leeftijd overleden. De voormalige aanvaller speelde in het verleden voor onder meer NAC Breda en Feyenoord.

Voor de thuiswedstrijd van NAC tegen Willem II van vrijdagavond zal een minuut stilte in acht genomen worden in het Rat Verlegh Stadion. Luyten speelde in de jaren 60 gedurende twee periodes 353 officiële wedstrijden voor de club uit Breda.

Bax als knecht Pogacar ook in Amstel Gold Race

10:37 uur De Nederlandse renner Sjoerd Bax rijdt als knecht van de Sloveen Tadej Pogacar zondag ook de Amstel Gold Race. Bax maakte eerder deel uit van de selectie van UAE Team Emirates voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

In Vlaanderen reed Bax zijn eerste klassieker. Tweevoudig tourwinnaar Pogacar pakte toen de zege. Hij geldt ook als grote favoriet voor de overwinning in de Amstel Gold Race. Naast Bax en Pogacar bestaat de ploeg ook uit de Italiaan Matteo Trentin, de Zwitser Marc Hirschi, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Portugees Rui Oliveira.

De Amstel Gold Race wordt zondag verreden.

FC Utrecht rest van het seizoen zonder Ramon Hendriks

09:27 uur FC Utrecht heeft de rest van het seizoen niet meer de beschikking over Ramon Hendriks. De 21-jarige verdediger liep vorige week een knieblessure op tijdens het uitduel met FC Groningen en moet enkele maanden revalideren.

„Natuurlijk baal ik er enorm van dat deze blessure mij de rest van dit seizoen aan de kant houdt”, verklaarde Hendriks. „Tegelijkertijd is er sprake van relatieve opluchting, omdat ik niet opnieuw kruisbandletsel heb opgelopen. De blessure die ik aan FC Groningen-uit heb overgehouden vereist geen operatie. Ik ga andermaal keihard werken aan mijn herstel en focus me volledig op een succesvol seizoen 2023/2024.”

Het is de tweede zware blessure voor Hendriks in korte tijd. De huurling van Feyenoord liep afgelopen zomer vlak voor zijn overstap een kruisbandblessure op. Hij maakte pas vorige maand zijn debuut voor Utrecht en speelde dit seizoen vier competitieduels voor de nummer 7 van de Eredivisie.

Shorttracker De Boo gaat zich richten op de langebaan

08:39 uur Shorttracker Jenning de Boo gaat zich komend seizoen bij het schaatsteam Reggeborgh volledig richten op het langebaanschaatsen.„Ik wil zien wat mogelijk is op de langebaan en ben ongelooflijk trots dat ik dat bij team Reggeborgh kan doen”, aldus de 19-jarige Groninger.

Afgelopen seizoen combineerde hij beide disciplines. „En terwijl ik de langebaan erbij deed, haalde ik al best goede resultaten. Ik wil me daarom nu volledig op de langebaan richten om te kijken wat erin zit”, zegt De Boo. „Ik kom nu in een team met allemaal topsporters waar ik mee samen kan trainen. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.”

Trainer Gerard van Velde van Reggeborgh kijkt uit naar de samenwerking met De Boo. „Hij heeft het al laten zien in het shorttrack en op de langebaan kan hij zeker nog stappen maken. Ik zie talent in hem.”

De Boo won vorig jaar bij de WK shorttrack voor junioren de 500 meter, maar kon deze titel in januari vanwege ziekte niet verdedigen.