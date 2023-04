Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zware boete NBA-club Dallas Mavericks voor ’opzettelijk’ verlies

21.17 uur: De Amerikaanse basketbalclub Dallas Mavericks moet een boete van maar liefst 750.000 dollar betalen omdat het vorige week opzettelijk zou hebben verloren van Chicago Bulls. Coach Jason Kidd hield tegen de Bulls heel wat vaste krachten aan de kant en liet zijn topschutter Luka Doncic alleen de eerste minuten meedoen. Volgens de organisatie van de NBA wilden de Mavericks het duel verliezen, om zo bij de jaarlijkse ’draft’ meer kans te maken om als eerste club een nieuwe speler te mogen kiezen.

Volgens Kidd had hij van de clubleiding opdracht gekregen om zijn beste spelers, onder wie Kyrie Irving en Tim Hardaway Jr., aan de kant te houden. Met vrijwel alleen maar reserves in de ploeg verloren de Mavericks, zij het wel heel nipt (115-112). De club die vorig jaar nog in de finale van de Western Conference stond, liep daardoor zelfs de play-in mis, het voorportaal van de play-offs. Dallas Mavericks eindigde in het westen op de elfde plaats en behoort nu tot de clubs die bij de ’draft’ de eerste keus hebben.

Volgens de NBA kan over de spelers die tegen Chicago Bulls op het veld stonden niet gezegd worden dat ze hun best niet hebben gedaan. Uit de uitlatingen van de clubleiding viel volgens de NBA echter duidelijk op te maken dat de ploeg maar beter kon verliezen met het oog op de ’spelersdraft’. Het levert de Mavericks een boete op van omgerekend 680.000 euro.

„De beslissing van Dallas Mavericks om belangrijke spelers niet te laten meedoen, ondermijnt de integriteit van onze sport”, aldus vicevoorzitter Joe Dumars van de NBA. „De Mavericks hebben onze fans en onze competitie hiermee in de steek gelaten.”

Turkse oud-topvoetballer Arda Turan wordt trainer

20.39 uur: Een half jaar nadat hij had besloten zijn voetbalcarrière te beëindigen, begint Arda Turan aan een nieuwe loopbaan als trainer. De 36-jarige Turan wordt hoofdtrainer van Eyüpspor, de huidige nummer 3 van de tweede divisie in Turkije. De 100-voudig international volgt de ontslagen Zafer Turan op.

Arda Turan ondertekende een contract voor 1,5 jaar bij Eyüpspor, dat strijdt om promotie naar de hoogste afdeling. De Turk voetbalde zelf voor Galatasaray, Atlético Madrid, FC Barcelona en Basaksehir. Met zowel Atlético als Barcelona werd Turan kampioen van Spanje. Met de Madrilenen bereikte hij in 2014 de finale van de Champions League. Atlético feliciteerde de Turk vrijdag via Twitter met zijn nieuwe baan.

De Spaanse ploeg van trainer Diego Simeone speelde eerder deze week in Istanbul een benefietwedstrijd tegen Besiktas, met als doel om geld op te halen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in februari. Besiktas won met 2-0 van de club van Oranje-international Memphis Depay.

Aftrap van derby NAC - Willem II uitgesteld vanwege vuurwerk

20.21 uur: De Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II is vrijdagavond met enkele minuten vertraging van start gegaan. Voor de aftrap werd vuurwerk afgestoken in het Rat Verlegh-stadion in Breda. Heel wat stukken smeulend vuurwerk belandden op het veld en moesten worden opgeruimd.

Bij de opkomst van de spelers werden rookpotten afgestoken in de clubkleuren van NAC, geel en zwart. Op het moment dat de spelers zich in de middencirkel opstelden om een minuut stilte te houden voor de overleden oud-speler Cock Luyten van NAC, knalde aan één kant van het veld heel wat vuurwerk de lucht in. Dat duurde zo lang, dat scheidsrechter Jeroen Manschot moest wachten tot hij de minuut stilte kon laten ingaan.

Medewerkers van NAC moesten daarna al het vuurwerk op het veld opruimen. De spelers hielden zich ondertussen warm door wat ballen naar elkaar te schieten.

De KNVB besloot vorige week de regels aan te scherpen na de gebeurtenissen bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. In De Kuip werd vanuit het publiek een voorwerp op het hoofd van Ajacied Davy Klaassen gegooid. De KNVB heeft de scheidsrechters nu opgedragen om de spelers meteen naar de kleedkamers te sturen als er wat op het veld wordt gegooid. Gebeurt dat daarna nogmaals, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

Bij de duels tussen NAC en Willem II zijn dit seizoen vanwege veiligheidsoverwegingen geen supporters van de uitspelende club welkom.

Hareide nieuwe bondscoach voetballers IJsland

Age Hareide Ⓒ ANP/HH

18.30 uur: De Noor Age Hareide is de nieuwe bondscoach van IJsland. De voetbalbond heeft hem aangesteld als opvolger van de eind maart ontslagen Arnar Vidarsson. „Hareide is een zeer ervaren coach, die weet wat er nodig is om resultaten te behalen”, aldus voorzitter Vanda Sigurgeirsdottir van de IJslandse bond.

De 69-jarige Hareide was recentelijk coach van Malmö FF uit Zweden en daarvoor van de Noorse club Rosenborg. Hij was van 2003 tot en met 2008 bondscoach van Noorwegen en van 2016 tot en met 2020 van Denemarken. Hareide moet IJsland naar het EK van 2024 leiden. Zijn eerste wedstrijden zijn in juni in de EK-kwalificatie tegen Slowakije en Portugal.

Op het EK van 2016 stuntte IJsland door de kwartfinales te bereiken. Twee jaar daarna waren de IJslanders er ook op het WK bij. Voor de daaropvolgende twee eindtoernooien wisten ze zich niet te plaatsen.

Chelsea zonder Koulibaly in return tegen Real Madrid

17.04 uur: Chelsea heeft de komende weken niet de beschikking over Kalidou Koulibaly. De 31-jarige verdediger kampt met een hamstringblessure. „We hebben het over weken in plaats van dagen”, zei interim-trainer Frank Lampard over zijn herstelperiode.

Koulibaly liep de blessure woensdag op tijdens het Champions League-duel met Real Madrid. De Senegalese international moest tijdens de 2-0-nederlaag kort na rust naar de kant. Hij mist door de kwetsuur ook de return tegen Real Madrid van komende dinsdag in Londen.

Chelsea kent een teleurstellend seizoen. De ploeg staat op de elfde plaats in de Premier League en werd in de twee nationale bekertoernooien uitgeschakeld door Manchester City. Vanwege de matige prestaties werd trainer Graham Potter onlangs ontslagen. Potter verving zelf in september Thomas Tuchel.

Topscorer Osimhen kan comeback maken bij Napoli

17.04 uur: Topscorer Victor Osimhen kan zaterdag zijn rentree maken bij Napoli. De topscorer van de Serie A (21 doelpunten) stond enkele weken aan de kant met een spierblessure en miste onder meer het eerste duel met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League.

Zonder Osimhen ging Napoli woensdagavond in Milaan met 1-0 onderuit. Komende dinsdag is de return in Napels, met als inzet een plek in de halve finales van de Champions League.

Volgens trainer Luciano Spalletti heeft de medische staf Osimhen weer fit gekregen. De 24-jarige Nigeriaan zit bij de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen degradatiekandidaat Hellas Verona. Napoli heeft negen wedstrijden voor het einde van de competitie zestien punten voorsprong op Lazio, dat tweede staat.

Tannane onzeker bij NEC voor Gelderse derby

Oussama Tannane Ⓒ ANP/HH

16.43 uur: Het is nog onzeker of NEC zondag in de Gelderse derby tegen Vitesse kan beschikken over Oussama Tannane. De Marokkaanse spelmaker liep twee weken geleden tegen PSV een hamstringblessure op. Tannane ontbrak daardoor vorige week tegen FC Emmen (0-0) en traint nog altijd niet volledig mee met de selectie van trainer Rogier Meijer.

De 29-jarige Tannane is dit seizoen de smaakmaker van NEC. Hij maakte in de Eredivisie zes doelpunten en gaf negen assists. In de laatste twee wedstrijden die hij speelde, tegen RKC en PSV, scoorde de Marokkaan steeds twee keer.

Begin dit jaar eindigde de derby in Arnhem in 0-0. Tannane kreeg toen al vroeg in de wedstrijd rood. NEC staat met 35 punten op de tiende plaats in de Eredivisie, Vitesse neemt met 27 punten de dertiende positie in. Het duel in De Goffert in Nijmegen begint om 12.15 uur.

Ten Hag weet ernst van blessures Martinez en Varane nog niet

Lisandro Martinez wordt naar de kant gedragen. Ⓒ ANP/HH

16.28 uur: Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessures van Lisandro Martinez en Raphaël Varane. De twee verdedigers liepen donderdag tijdens de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen Sevilla blessures op.

„Ik heb nog geen complete diagnose”, zei Ten Hag tijdens een persconferentie in aanloop naar het competitieduel van zondag met Nottingham Forest. „Ik kan dus nog niets zeggen over de ernst van de blessures. Laten we eerst de medische testen afwachten.”

Martinez werd in de slotfase van het veld gedragen met ogenschijnlijk een achillespeesblessure. Ten Hag verklaarde na de wedstrijd echter dat het niet de achillespees was. Varane bleef na rust achter in de kleedkamer. Behalve de twee verdedigers staat ook topscorer Marcus Rashford buitenspel met een spierblessure.

Het goede nieuws voor Ten Hag is dat Scott McTominay en Luke Shaw mogelijk weer beschikbaar zijn tegen Forest. „Al moeten we het nog even afwachten”, aldus de Nederlandse coach. „We hebben nog twee trainingssessies te gaan.”

Ten Hag zorgde ook nog voor een opmerkelijk moment tijdens de persconferentie. Gevraagd waarom hij tegen Sevilla bepaalde wissels had doorgevoerd, antwoordde hij dat men dan in Nederland „you’re looking a cow in the ass” (een koe in de kont kijken) zegt. De trainer wisselde Bruno Fernandes en Antony omdat ze in zijn ogen dicht bij een tweede gele kaart waren. „Maar als ze waren weggestuurd, dan hadden jullie nu gevraagd waarom ik ze niet eerder heb gewisseld.”

Sadilek en Ugalde terug bij FC Twente

14.31 uur: FC Twente kan zondag in de uitwedstrijd bij FC Utrecht weer een beroep doen op Michal Sadilek en Manfred Ugalde. De spelers zijn hersteld van hun blessures. Max Bruns is onzeker voor het duel in de Galgenwaard. „Manfred heeft geweldig gerevalideerd en is er ook weer bij”, verklaarde trainer Ron Jans vrijdag. „Bruns viel vrijdagmorgen uit met enkelklachten, we moeten kijken hoe dat gaat richting zondag.”

Sadilek liep half februari een blessure op. De Tsjechische middenvelder was op dat moment net terug van een periode aan de zijlijn en speelde dit seizoen nog maar acht competitieduels. Aanvaller Ugalde uit Costa Rica liep in maart een knieblessure op. De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente is zondag om 14.30 uur.

Sparta voorlopig zonder Vriends

Bart Vriends Ⓒ ANP/HH

13.25 uur: Sparta Rotterdam kan voorlopig geen beroep doen op Bart Vriends. De 31-jarige Vriends bleef afgelopen weekend bij de uitwedstrijd tegen AZ, die met 1-0 werd gewonnen, in de rust in de kleedkamer achter.

Ook Rick Meissen (21), eveneens een verdediger, is voorlopig uitgeschakeld. Sparta meldt niet hoelang het tweetal uit de roulatie is. Sparta is de nummer 6 van de Eredivisie. De Rotterdammers spelen zaterdagavond (21.00 uur) thuis tegen SC Heerenveen. Mica Pinto en Shurandy Sambo keren terug in de selectie.

Oud-voetballer Cock Luyten (86) overleden

12.23 uur: Oud-voetballer Cock Luyten is onlangs op 86-jarige leeftijd overleden. De voormalige aanvaller speelde in het verleden voor onder meer NAC Breda en Feyenoord.

Voor de thuiswedstrijd van NAC tegen Willem II van vrijdagavond zal een minuut stilte in acht genomen worden in het Rat Verlegh Stadion. Luyten speelde in de jaren 60 gedurende twee periodes 353 officiële wedstrijden voor de club uit Breda.

Bax als knecht Pogacar ook in Amstel Gold Race

10:37 uur De Nederlandse renner Sjoerd Bax rijdt als knecht van de Sloveen Tadej Pogacar zondag ook de Amstel Gold Race. Bax maakte eerder deel uit van de selectie van UAE Team Emirates voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

In Vlaanderen reed Bax zijn eerste klassieker. Tweevoudig tourwinnaar Pogacar pakte toen de zege. Hij geldt ook als grote favoriet voor de overwinning in de Amstel Gold Race. Naast Bax en Pogacar bestaat de ploeg ook uit de Italiaan Matteo Trentin, de Zwitser Marc Hirschi, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Portugees Rui Oliveira.

De Amstel Gold Race wordt zondag verreden.

FC Utrecht rest van het seizoen zonder Ramon Hendriks

09:27 uur FC Utrecht heeft de rest van het seizoen niet meer de beschikking over Ramon Hendriks. De 21-jarige verdediger liep vorige week een knieblessure op tijdens het uitduel met FC Groningen en moet enkele maanden revalideren.

„Natuurlijk baal ik er enorm van dat deze blessure mij de rest van dit seizoen aan de kant houdt”, verklaarde Hendriks. „Tegelijkertijd is er sprake van relatieve opluchting, omdat ik niet opnieuw kruisbandletsel heb opgelopen. De blessure die ik aan FC Groningen-uit heb overgehouden vereist geen operatie. Ik ga andermaal keihard werken aan mijn herstel en focus me volledig op een succesvol seizoen 2023/2024.”

Het is de tweede zware blessure voor Hendriks in korte tijd. De huurling van Feyenoord liep afgelopen zomer vlak voor zijn overstap een kruisbandblessure op. Hij maakte pas vorige maand zijn debuut voor Utrecht en speelde dit seizoen vier competitieduels voor de nummer 7 van de Eredivisie.

Shorttracker De Boo gaat zich richten op de langebaan

08:39 uur Shorttracker Jenning de Boo gaat zich komend seizoen bij het schaatsteam Reggeborgh volledig richten op het langebaanschaatsen.„Ik wil zien wat mogelijk is op de langebaan en ben ongelooflijk trots dat ik dat bij team Reggeborgh kan doen”, aldus de 19-jarige Groninger.

Afgelopen seizoen combineerde hij beide disciplines. „En terwijl ik de langebaan erbij deed, haalde ik al best goede resultaten. Ik wil me daarom nu volledig op de langebaan richten om te kijken wat erin zit”, zegt De Boo. „Ik kom nu in een team met allemaal topsporters waar ik mee samen kan trainen. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.”

Trainer Gerard van Velde van Reggeborgh kijkt uit naar de samenwerking met De Boo. „Hij heeft het al laten zien in het shorttrack en op de langebaan kan hij zeker nog stappen maken. Ik zie talent in hem.”

De Boo won vorig jaar bij de WK shorttrack voor junioren de 500 meter, maar kon deze titel in januari vanwege ziekte niet verdedigen.