Liever bed dan champagne na zege

Denise Kielholtz toont haar spierballen aan Sabriye Sengül tijdens de stardown. De MMA-vechtster komt steeds dichter bij haar ultieme doel: een titelgevecht in de flyweight-divisie. Ⓒ Instagram Denise Kielholtz & Bellator

AMSTERDAM - In plaats van champagne en feest verlangde Denise Kielholtz gisteren vooral naar haar eigen bed. Rond haar MMA-wedstrijd in Londen tegen Sabriye Sengül was ze bijna 48 uur wakker. „De adrenaline hield me op de been”, zegt de multifunctionele vechtster, die in slechts 32 seconden afrekende met haar tegenstandster uit Turkije.