KKD: belofteploegen leggen het in eigen huis af

Jong Ajax - Almere City FC: 1-3

Voor Almere City werd het een prima avond op bezoek in Amsterdam. De ploeg van Alex Pastoor kwam al binnen een half uur op een comfortabele 0-2 voorsprong, en wist de aansluitingstreffer van Naci Ünüvar kort na rust weer ongedaan te maken. Jeffrey Germain Puriel scoorde twee keer.

Jong AZ - NAC: 0-2

In Alkmaar pakte NAC de volle buit tegen Jong AZ. Danny Bakker maakte na ruim twintig minuten spelen de openingstreffer, waarna Odysseus Velanas de wedstrijd in de absolute eindfase definitief in het slot gooide. NAC klimt met de zege over Jong PSV heen en staat negende.

Jong FC Utrecht - Excelsior: 0-1

Ook Excelsior pakte de punten op bezoek bij een beloftenploeg. Reuven Niemeijer maakte al in de achttiende minuut de enige treffer van het duel. Excelsior sluit met de zege weer aan bij de subtop van de ranglijst.