El Khayati verliest bij ADO-rentree: ’Maar mensen mogen wat verwachten’

De 32-jarige spelmaker keerde na anderhalf jaar bij Qatar SC weer terug op het oude nest bij ADO en moet er mede voor zorgen dat de club dit seizoen in de Eredivisie blijft.

„Het enige waar ik vanavond tevreden over ben, is dat ik weer dik zeventig minuten in de benen heb, nadat ik vijf maanden niet gevoetbald heb”, zei de middenvelder tegenover ESPN. „Ik merk dat ik ritme mis en inhoud moet kweken, maar dat kan alleen door wedstrijden te spelen. Hoe ik er fysiek voor sta is me meegevallen, maar hoever ik van mijn topniveau af zit is lastig in te schatten.”

El Khayati startte in Sittard in de basis en werd na 72 minuten vervangen door Ricardo Kishna. Korte tijd later werd het 2-0 en was het duel in Limburg beslist. „Mensen mogen dingen van me verwachten, dat is ook logisch als je hier eerder een succesvolle periode hebt gehad”, aldus El Khayati.

Negatieve sfeer

„Maar het is nu natuurlijk een andere tijd dan een paar jaar geleden. Volgens mij ken ik nog maar twee of drie spelers vergeleken met mijn vorige periode. De sfeer in de club is nu wat negatiever, omdat het niet goed gaat. Het enige medicijn wat we tot ons kunnen nemen is juist positiviteit naar elkaar toe. Woensdag wacht Willem II weer en dat wordt een hele belangrijke.”

