Port Vale-spits Tom Pope komt stoere praatjes na

De spits tweette zeven maanden geleden over City-verdediger John Stones tijdens de eindfase van de Nations League in juni. Na wat flaters van de verdediegr van Engeland twitterde Pope dat - als hij elke week tegen Stones zou spelen - hij er veertig keer per seizoen zou maken.

Pope scoorde dus ook gewoonweg tegen het City van Stones, het was zelfs de 1-1.

Een ander zou dan heel erg blij zijn en het daarbij laten, maar dat deed Pope niet. Hij kroop weer in zijn pen en haalde andermaal uit naar Stones.

,,Sorry dat ik niet op iedereen kan reageren, het is nogal een gekkenhuis, Ik wilde even zeggen dat ik er helemaal naast zat dat ik er 40 per seizoen zou scoren. Ik denk nu eerder aan 50!”, sluit hij met de nodige bluf af.