Kwalificatie in Oostenrijk mogelijk uitgesteld of geschrapt

Op vrijdag is het nog zonovergoten, maar voor de zaterdag wordt er veel regen voorspeld. Bij hevige regenval kan er zelfs voor worden gekozen om de kwalificatiesessie (15.00 uur) uit te stellen of te schrappen. Deze drie scenario’s hoorden de teambazen:

De kwalificatie kan gewoon doorgaan Bij te veel regen wordt de kwalificatie geschrapt en verzet naar zondagochtend Bij te veel regen tellen de tijden van de tweede vrije training op vrijdagmiddag om de startopstelling te bepalen

Scenario 2 is vorig jaar ook nog gebruikt in Japan, vanwege de tyfoon in het Aziatische land op zaterdag. Het circuit bleef toen gesloten. De kwalificatie werd voor de race op zondag afgewerkt. Bijkomend probleem in Oostenrijk is momenteel dat het mogelijk tot aan zondagochtend blijft regenen. Om het risico te vermijden, dat de kwalificatie ook dan niet verreden kan worden, kan scenario 3 in werking treden. Het houdt in dat de twintig coureurs in dat geval vrijdagmiddag tijdens de training er enkele snelle ‘kwalificatie-rondjes’ uit moeten persen. Normaliter kiezen teams er op vrijdag juist voor om naast enkele snelle rondes vooral over te gaan op longruns om de race alvast deels na te bootsen.