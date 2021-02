Kwartfinale tussen sc Heerenveen en Feyenoord verplaatst naar 17 februari

De voetbalbond heeft direct al een nieuwe speeldatum aangewezen, namelijk woensdag 17 februari. Om 18.45 uur wordt de wedstrijd dan ingehaald in het Abe Lenstra Stadion. Ook NEC en VVV-Venlo zullen hun uitgestelde kwartfinale op die dag spelen, maar dan om 16.30 uur.

Zodoende worden er deze week slechts twee van de vier kwartfinales afgewerkt. Vitesse plaatste zich dinsdagavond al ten koste van Excelsior. Ajax en PSV treffen elkaar woensdagavond om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena.

Zoals Ajax - PSV eerder al vervroegd werd van 21.00 uur naar 20.00 uur, gebeurt dat ook met RKC Waalwijk - FC Emmen. De Eredivisie-wedstrijd van vrijdag wordt nu gespeeld om 18.45 uur.

Ook in de Keuken Kampioen Divisie is het programma voor aankomend weekend alvast omgegooid. De wedstrijden Almere City – FC Volendam en Jong PSV – Helmond Sport zijn afgelast. Daarnaast zijn er veel wedstrijden vervroegd en Go Ahead Eagles – Telstar is verplaatst naar het stadion van Heracles Almelo.

In de Pure Energie Eredivisie Vrouwen liggen alle wedstrijden er komend weekend uit.