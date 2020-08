De Nations League is gedoemd tot mislukken

Oranje reikte vorig jaar tot de finale van de Nations League, maar het toernooi staat door het coronavirus nu op losse schroeven. Ⓒ Getty Images

ZEIST - De interlands van Oranje in het kader van de Nations League op 4 en 7 september in de Johan Cruijff ArenA tegen Polen en Italië staan op losse schroeven. Alle verschillende coronamaatregelen die her en der in Europa zijn doorgevoerd, maken het spelen van interlands nauwelijks mogelijk zonder het schaden van de clubbelangen.