Vormer en Brugge bewijzen Nederlands voetbal goede dienst

Op eigen veld zegevierde het team van coach Philippe Clement met 2-1. Vorige week won Club Brugge in Oostenrijk met 1-0. Hans Vanaken opende namens de thuisclub de score in de zeventigste minuut. Vier minuten later maakte João Klauss uit een strafschop gelijk. Daardoor werd het nog even spannend in Brugge, maar in de voorlaatste minuut besliste de Nigeriaanse invaller Dennis het tweeluik.

Aanvoerder Ruud Vormer speelde in het Belgische team de gehele wedstrijd en bewijst zijn land een goede dienst. Nederland is namelijk in een hevige strijd verwikkeld met Oostenrijk. Beide landen vechten voor plek elf op de UEFA-coëfficiëntenlijst, die nu steviger in handen is van Nederland, doordat Ajax zich wél en LASK Linz zich niet plaatste voor de Champions League. De Oostenrijkse is niet volledig uitgeschakeld in Europa. Het opereert dit seizoen een niveau lager, in de Europa League.

De elfde positie op de ranglijst geeft de landskampioen overigens recht op directe plaatsing voor het miljardenbal. Nederland kan het Alpenland nog een extra tik toedienen als PSV, Feyenoord en AZ zich donderdag plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.