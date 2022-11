Nieuwe stunt op het WK: Japan te sterk voor Duitsland

Voor de tweede dag op rij wordt er dus gestunt in Qatar. Een dag eerder zorgde Saoedi-Arabië al voor een daverende verrassing door titelkandidaat Argentinië te kloppen: 2-1.

Statement

Bij de Duitsers kreeg supertalent Jamal Musiala een basisplaats. De pas 19-jarige voetballer wordt gezien als het ’nieuwe wonderkind’. Ook Thomas Müller verscheen aan de aftrap. De spelers van Die Mannschaft maakten voor de wedstrijd een statement tegen het WK in Qatar. Vlak voor de aftrap deden de voetballers de handen voor hun mond.

Japan dacht na 10 minuten op voorsprong te komen. İlkay Gündogan leed slordig balverlies en Japan kwam er daarna razendsnel uit. Via Daizen Maeda leek de ploeg te profiteren, maar het doelpunt werd tot opluchting van de Duitsers afgekeurd wegens buitenspel.

Penalty

Het duurde even, maar na de waarschuwing van Japan werd Duitsland gevaarlijk. Een kwartier voor rust kwam de wereldkampioen van 2014 op voorsprong. Nadat doelman Shuichi Gonda David Raum naar de grond werkte, wees de scheidsrechter naar de stip: penalty. Gündogan wist raad met dit buitenkansje en schoot Duitsland op voorsprong: 1-0.

Op slag van rust leek Kai Havertz zijn ploeg op een ruimere voorsprong te schieten, maar ook door zijn goal ging een streep wegens buitenspel.

De spelers van Duitsland vieren de 1-0. Ⓒ REUTERS

Doan

In de tweede helft ging Duitsland op jacht naar de tweede treffer. De ploeg van Flick kreeg meerdere kansen om het duel in het slot te gooien, maar verzuimde dit te doen. Met nog 20 minuten op de klok was Japan opeens levensgevaarlijk. Manuel Neuer hield zijn ploeg op de been met een fantastische redding. Niet veel later was hij toch geklopt. Voormalig PSV-speler Ritsu Doan trok de stand gelijk: 1-1. De invaller tikte de rebound binnen.

Flick greep in en bracht Mario Götze binnen de lijnen, maar het waren de Japanners die weer scoorden. Opnieuw was het een invaller. Takuma Asano schoot de bal in het dak van het doel en liet de Japanse fans ontploffen van vreugde: 2-1. Met man en macht ging Duitsland op jacht naar een doelpunt, maar Japan hield stand.

Duitsland wacht zware taak

Duitsland wacht na de nederlaag een zware taak om naar de volgende ronde te gaan op het WK. De ploeg van Flick treft Spanje in de volgende wedstrijd en sluit de groepsfase af tegen Costa Rica. Die twee landen spelen om 17.00 uur nog tegen elkaar.