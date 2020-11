Oranje wacht een jaar na zijn keuze nog altijd op Mo Ihattaren

EINDHOVEN - De eerste speelminuten van PSV-parel Mohamed Amine Ihattaren (18) in het Nederlands elftal laten opnieuw op zich wachten. Net als een maand eerder heeft hij zich moeten afmelden bij bondscoach Frank de Boer. Het is inmiddels een jaar geleden dat Ihattaren Oranje verkoos boven de nationale ploeg van Marokko, dat publiekelijk om zijn beschikbaarheid vocht. Het turbulente jaar van de jongeling is nog altijd niet ten einde.