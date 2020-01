Kaartjes voor gestaakt mistduel tussen Fortuna en Feyenoord blijven geldig

Scheidsrechter Kevin Blom legde het duel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in de achtste finales van het toernooi om de KNVB-bekerafgelopen dinsdag na 63 minuten stil wegens dichte mist. Hij hoopte dat de weersomstandigheden zouden verbeteren en het duel alsnog uitgespeeld kon worden. Dat zat er niet in.

Op het moment van staken was de stand 1-1. Feyenoord kwam kort voor rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Amadou Ciss. De spits kopte de bal via ploeggenoot Clint Essers in zijn eigen doel. Aan het begin van de tweede helft maakte de Duitser Felix Passlack gelijk.

Het bekerduel wordt op 28 januari vanaf 20:00 uur uitgespeeld,