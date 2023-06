Twijfels over fitheid titelverdedigster Rybakina vlak voor Wimbledon

De organisatie gaf geen details over de reden van haar afmelding. De nummer 3 van de wereld vertelde aan Britse media dat ze fysiek nog altijd niet 100 procent is door aanhoudende gevolgen van de virusinfectie die ze vorige maand op Roland Garros had opgelopen. Rybakina trok zich op het grandslamtoernooi in Parijs ziek terug voor haar partij in de derde ronde.

Rybakina (24) maakte vorig jaar haar grote doorbraak door Wimbledon te winnen. Dit jaar stond ze in de finale van de Australian Open en won ze de toernooien van Indian Wells en Rome.

Gaudenzi herkozen als voorzitter internationale tennisbond ATP

Andrea Gaudenzi is herkozen als voorzitter van de internationale tennisbond ATP. De tweede termijn van de 49-jarige Italiaan, die in januari 2020 begon als opvolger van de Engelsman Chris Kermode, duurt van 2024 tot en met 2026.

„Het is een eer om voor een tweede termijn als ATP-voorzitter te worden benoemd en de sport te blijven dienen die mij zoveel heeft gegeven”, aldus Gaudenzi. „Ik ben trots op alles wat we sinds 2020 hebben bereikt, in een bijzonder uitdagende tijd voor de wereld. Nu we de tweede fase ingaan, ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat onze sport enorme kansen heeft en dat we goed gepositioneerd zijn om te profiteren van het digitale tijdperk. Samen met het ATP-bestuur en onze leden zet ik me in om onze visie de komende jaren te realiseren.”