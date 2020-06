Terug naar Wimbledon 2010: ’Langste tennispartij ooit was onmenselijk’

John Isner viert tien jaar geleden zijn historische overwinning op Nicolas Mahut. Ⓒ Reuters

Het is precies tien jaar geleden, maar Thiemo de Bakker herinnert het zich nog als de dag van gisteren. „Het was bizar, het was uniek en het zal dus nooit meer gebeuren”, zegt de Nederlander, die tijdens de Wimbledon-editie van 2010 betrokken was bij de nasleep van de langste tenniswedstrijd ooit. Hij speelde na de ontknoping van de driedaagse tegen de gesloopte winnaar John Isner.