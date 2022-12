Doping Olympische Spelen Londen ’12 opnieuw getest: 46 medailles herverdeeld

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) begon na de Spelen van Athene van 2004 met het opnieuw testen van bewaarde stalen, gebruikmakend van nieuwe methodes. Het ITA nam die in 2018 over.

„Als een direct gevolg van de resultaten van het heranalyseprogramma heeft het IOC 31 medailles ingetrokken die waren toegekend aan atleten bij wie nu bewezen is dat ze een overtreding van de antidopingregels hebben begaan en 46 medailles opnieuw toegekend aan latere legitieme winnaars”, meldt de ITA. In het geval een winnaar van goud is betrapt levert dat drie wijzigingen op bij de toewijzing van de medailles.

Van de medailles die van eigenaar zijn gewisseld waren er 22 in het gewichtheffen. In achttien gevallen betrof het atletiek, terwijl in het worstelen vier en in het kanovaren twee medaillewinnaars werden ontmaskerd.