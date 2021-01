Ruben Kluivert ook ’eindelijk’ trefzeker: ’Het heeft te lang geduurd’

„Eindelijk een doelpunt. Het heeft wel wat te lang geduurd, want ik vind dat ik genoeg kansen heb gehad”, lachte de 19-jarige zoon van oud-international Patrick Kluivert voor de camera van ESPN.

Geluk

Jong FC Utrecht leidde voor Kluiverts treffer al met 2-1, waardoor de goal van de verdediger halverwege de tweede helft de beslissing was. „Ik kwam vrij door bij een vrije trap te kruisen met een ploeggenoot. De bal kwam op mijn schouder, dus ik had wel wat geluk”, aldus Kluivert, die dit seizoen negen keer in actie kwam voor de Utrechtse beloften.

„Tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen De Graafschap startte ik niet omdat ik het volgens de trainer (Ab Plugboer, red.) op de trainingen niet genoeg had laten zien. Ik mocht wel invallen en de trainer zei toen dat ik alles moest geven. Dat heb ik gedaan, en in de trainingen daarna ook weer. Gelukkig stond ik er daarom tegen FC Den Bosch weer in.”

Ruben Kluivert, de jongere broer van oud-Ajacied en huidig RB Leipzig-aanvaller Justin Kluivert, maakte nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van FC Utrecht.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie