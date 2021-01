Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen

Wielrennen

Dylan Groenewegen maakt in mei zijn rentree: ’Plek in het peloton weer vinden’

Dylan Groenewegen maakt in mei in de Ronde van Hongarije zijn rentree in het peloton. De 27-jarige sprinter van Jumbo-Visma zit momenteel een schorsing van negen maanden uit, als straf voor het veroorzaken van de zware crash van Fabio Jakobsen begin augustus in de Ronde van Polen. De schorsing loopt...