Definitief: Feyenoord en Benfica akkoord over Aursnes

Zevenvoudig Noors international Aursnes maakte in het ene jaar dat hij uitkwam voor de Rotterdammers veel indruk. Hij kwam in 33 competitieduels in actie, dit seizoen volgden nog twee optredens.

„Toen ik hier een jaar geleden binnen kwam, had ik niet verwacht na een seizoen alweer te vertrekken”, zegt Aursnes op de website van Feyenoord. „Het was een bijzondere periode om meerdere redenen. Om te beginnen door onze manier van spelen, die goed bij mij past en waar ik veel plezier uit heb gehaald. Maar vooral ook door onze unieke prestaties in Europa, de mensen waar ik dagelijks mee samen heb gewerkt en niet in de laatste plaats de trouwe aanhang van Feyenoord.”

Aursnes bereikte met Feyenoord de finale van de Conference League, waarin AS Roma te sterk was. De defensieve middenvelder speelde vanaf de groepsfase alle duels in het derde Europese toernooi. Aursnes ontbrak zondag al in het uitduel met RKC Waalwijk. Bij de Portugese topclub Benfica treft hij voormalig PSV-coach Roger Schmidt, die met zijn ploeg dinsdag de groepsfase van de Champions League bereikte.