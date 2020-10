FIFA-schandaal loopt voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi met sisser af

Jérôme Valcke, voormalig secretaris-generaal van wereldvoetbalbond FIFA, kreeg in plaats van de geëiste drie jaar cel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 120 dagen. De Fransman moet een bedrag van 1,75 miljoen euro terugbetalen aan de FIFA. De zaak draaide om vermeende corruptie bij de toewijzing van uitzendrechten van diverse grote voetbaltoernooien, waaronder WK’s.

Valcke zou zichzelf daarmee hebben verrijkt. Een deel van de rechten kwam terecht bij Al-Khelaïfi, die ook de baas is van de beIN Media Group. In ruil daarvoor mocht Valcke geruime tijd kosteloos een luxe villa op Sardinië bewonen die eigendom is van de Qatarees. De rechter zag echter niet genoeg bewijs om ze achter de tralies te zetten. Al-Khelaïfi en de Griekse zakenman Dinos Deris, die ook betrokken zou zijn bij de zaak, werden zelfs vrijgesproken.

’Ongegronde aantijgingen’

„Na een meedogenloze vierjarige campagne tegen mij, waarin de feiten en de wet steeds werden genegeerd, is mijn naam eindelijk volledig gezuiverd”, aldus de Qatarese eigenaar van Champions League-finalist PSG. „Het vonnis van vandaag herstelt mijn vertrouwen in de rechtsstaat en in een eerlijk proces, na vier jaar vol ongegronde aantijgingen, fictieve beschuldigingen en voortdurende pogingen om mijn reputatie te besmetten.”

Tegen Al-Khelaïfi liepen de afgelopen jaren diverse onderzoeken, onder meer door de Franse justitie en door de UEFA. Lang niet alle Europese landen waren er daarom blij mee dat Al-Khelaïfi vorig jaar als vertegenwoordiger van de ECA, de associatie van Europese topclubs, toetrad tot het hoofdbestuur van de UEFA. Ze vrezen voor mogelijke belangenverstrengeling.

Valcke (60) was jarenlang de rechterhand van Sepp Blatter. In 2015 zorgde een grote corruptiezaak binnen de mondiale voetbalbond voor de val van vrijwel alle kopstukken, onder wie ook Blatter en Valcke. Beiden kregen een lange schorsing.