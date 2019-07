Live Tour: Kans voor vluchters op ritzege in tropische hitte

Tim Wellens zal zijn bolletjestrui willen verdedigen. Er zijn namelijk veel punten te verdelen voor het bergklassement. Ⓒ BSR Agency

NIMES - De zeventiende etappe in de Tour de France is woensdagmiddag een rit voor de aanvallers. Een glooiend landschap brengt de renners in 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap.