Uitslagen en standen Tour de France

Tim Wellens zal zijn bolletjestrui willen verdedigen. Er zijn namelijk veel punten te verdelen voor het bergklassement. Ⓒ BSR Agency

NIMES - De zeventiende etappe in de Tour de France moest woensdagmiddag een rit voor de aanvallers, en zo geschiedde. In Gap kwam Matteo Trentin als eerste over de streep.