Vitesse geeft verklaring: ‘Onwenselijke situatie’

Beide teams hebben na vijf wedstrijden zeven punten. Spurs is momenteel tweede op basis van een iets beter doelsaldo (+3 tegenover Vitesse +1). Gelijktijdig spelen is in deze situatie erg belangrijk om een zuiver competitieverloop te garanderen. Aan die voorwaarde wordt nu niet beantwoord door het afgelasten van het duel van Spurs, terwijl de wedstrijd van Vitesse wel doorgang vindt. ,,Niet alleen zijn de belangen van dit duel enorm, maar zijn deze ook hevig verstrengeld met de andere slotwedstrijd in de groep”, aldus Vitesse in het statement.

Vitesse vindt dat een eerlijk competitieverloop geweld wordt aangedaan door de gang van zaken. ,,De reglementen van de UEFA schrijven voor dat alle wedstrijden in de laatste speelronde van de groep op hetzelfde moment moeten worden gespeeld. Er bestaat weliswaar een bepaling over onvoorziene omstandigheden, maar het gaat hier om zeer grote belangen voor clubs waarbij een eerlijk competitieverloop te allen tijde moet zijn gewaarborgd. Vitesse en Tottenham Hotspur strijden met elkaar om een plaats in de knock-outfase van de Conference League en dat moet een eerlijke, gelijktijdige strijd zijn.”

Nog geen officieel bericht

Overigens heeft Vitesse enkele uren voordat er in Gelredome afgetrapt moet worden tegen NS Mura verbazingwekkend genoeg nog altijd geen antwoord gekregen op vragen aan de UEFA. ,,Vitesse heeft (nog) geen officieel bericht van de UEFA ontvangen over de gevolgen van de afgelasting in Londen voor Vitesse vs NŠ Mura. De Europese voetbalbond lijkt er derhalve van uit te gaan dat het duel in Arnhem ‘gewoon’ gespeeld zal worden.”

Uiteindelijk gaat Vitesse ervan uit te spelen vanavond en is een weigering om te spelen niet aan de orde. ,,Ondanks het feit dat het van essentieel belang is om gelijktijdig met de Spurs te spelen kan het voor Vitesse nóg nadeliger zijn om ervoor te kiezen om de wedstrijd tegen NŠ Mura donderdag niet te spelen, mocht het duel van de UEFA inderdaad doorgang moeten vinden. Spelen is in dat geval een verstandigere optie dan weigering, hetgeen consequenties met zich kan meedragen.”

Ondanks de ongunstige ontwikkeling in de groep ziet Vitesse nog altijd kansen om de eerste overwintering in Europa in de clubhistorie te bewerkstelligen. ,,Vitesse gaat alles op alles zetten om het statement óp het veld te maken, in plaats van daarbuiten. De droom van Europese overwintering leeft nog steeds en Vitesse gaat meer dan honderd procent geven om deze waar te maken.”