Kökcü: ’Opgeleid voor partijen tegen Ajax’

„Ik weet nog een wedstrijd met Onder 19 die we niet eens hebben kunnen afmaken. Toen moesten we voortijdig met onze ouders weg daar”, vertelt Kökcü in de aanloop naar De Klassieker. „Bij alle wedstrijden tegen Ajax was ook in de jeugd veel publiek. Joh, je wordt van jongs af aan opgeleid om zulke wedstrijden te spelen. Ik ken ook veel jongens die straks in het veld staan, ook omdat ik met sommigen nog in de jeugd van Oranje heb samengespeeld.”

Als jong talent werd er al op hem gejaagd en dat zal zondag in Amsterdam niet anders zijn, want heel Ajax weet dat Kökcü de grote man is bij Feyenoord. Het aanvalsspel begint bij hem en hij heeft een zwaar stempel gedrukt op de indrukwekkende speelstijl van zijn ploeg. „Bij Ajax zaten vaak de technisch begaafde spelers, dat merkte je in die jeugdwedstrijden altijd. Maar we zien nu ook hoe wij onze spelers hebben opgeleid en in het eerste elftal staan genoeg jongens die juist op basis van hun technische vaardigheid zijn doorgebroken.”

Het liefst speelt hij zondag ook vol op de aanval, omdat die stijl hem en zijn ploeg het beste ligt. „Win je van Ajax, dan wordt het gat zes punten. In mijn achterhoofd zit ook dat Ajax nog tegen wat toppers moet spelen. Het belangrijkste is dat we zondag niet verliezen.”