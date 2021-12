Sven Botman door ten koste van Wout Weghorst, RB Salzburg stunt tegen Sevilla

Lille stelde groepswinst veilig door een kleine zege bij VfL Wolfsburg: 1-3. Salzburg won thuis met 1-0 van Sevilla. Sevilla gaat als nummer 3 verder naar een tussenronde in de Europa League, Wolfsburg is in Europees verband uitgeschakeld.

Burak Yilmaz maakte in de 11e minuut het openingsdoelpunt voor Lille. De Turkse spits kon de bal in het doel schuiven na goed voorbereidend werk van Jonathan Ikoné. Wout Weghorst was voor rust twee keer in de buurt van de gelijkmaker, waaronder één keer met zijn hoofd. Lille besliste het duel in de 72e minuut via de Canadees Jonathan David. Daarna scoorde ook Angel Gomes nog. Sven Botman speelde het gehele duel mee bij Lille. Renato Steffen redde kort voor tijd de eer voor Wolfsburg.

De primeur voor Red Bull Salzburg was te danken aan Noah Okafor. De Zwitser opende in de 50e minuut de score voor de Oostenrijkers. Sevilla moest vanaf halverwege de tweede helft verder met een man minder na rood (twee keer geel) voor Jordán. Oud-PSV'er Karim Rekik kwam kort daarna in de ploeg bij Sevilla. De Spanjaarden konden een nederlaag niet meer afwenden.