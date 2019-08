Van Barneveld onderuit in Melbourne, Van Gerwen naar halve finale

Van Barneveld gooide vrijdag in de eerste ronde tegen Haupai Puha (6-1 winst) het hoogste gemiddelde (106.13) van de avond. Daarnaast scoorde hij 75% op zijn dubbels. Die vorm kon Barney tegen Peter Wright in de kwartfinale van de Melbourne Darts Masters niet doorzetten.

In een ’best of 15 legs’ ging het lang gelijk op tussen de Nederlander en de Schot. Het verschil werd pas in de elfde leg gemaakt. Van Barneveld liet te veel mogelijkheden op de dubbel liggen om op voorsprong te komen. Snakebite profiteerde van de slechte beurt van zijn Haagse opponent en pakte op 7-5 definitief de leiding. Het verschil van twee legs gaf Wright niet meer uit handen, ook al kwam Van Barneveld nog dichtbij.

Mighty Mike

Michael van Gerwen was ook aanwezig in Melbourne en stond in de kwartfinale tegenover Gary Anderson. De Nederlander ging bij de laatste zeven toernooien waar hij aan deelnam niet met het eremetaal naar huis en hoopt daar in Australië verandering in te brengen.

De vorm van de WK, die Van Gerwen dit jaar op zijn naam schreef, had hij tegen de Flying Scotsman weer ietwat teruggevonden. Met een gemiddelde van 101.71 was hij scorend veel beter dan Anderson (95.08), maar op de dubbels was de Brabander een stuk minder scherp, waardoor het tot aan het einde spannend bleef. Uiteindelijk kwam Mighty Mike als winnaar uit de strijd: 8-6.

Michael van Gerwen hoopt in Melbourne weer eens een titel te pakken Ⓒ PDC

De halve finales en de finale worden tevens op zaterdag gespeeld.

Uitslagen eerste ronde

Simon Whitlock - Mick Lacey 6-3

Raymond van Barneveld - Haupai Puha 6-1

- Haupai Puha 6-1 Daryl Gurney - Kyle Anderson 6-3

Gary Anderson - James Bailey 6-0

Peter Wright - Corey Cadby 6-4

Damon Heta - James Wade 6-1

Michael van Gerwen - Tim Pusey 6-2

- Tim Pusey 6-2 Rob Cross - Robbie King 6-2

Uitslagen kwartfinales:

Peter Wright - Raymond van Barneveld 8-6

8-6 Michael van Gerwen - Gary Anderson 8-6

- Gary Anderson 8-6 Rob Cross - Damon Heta

Daryl Gurney - Simon Whitlock