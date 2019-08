Van Gerwen pakt eindelijk weer titel

In de finale rekende de Nederlandse wereldkampioen af met Daryl Gurney. De Noord-Ier wist tot aan 3-3 goed bij te blijven, maar daarna liep Van Gerqwen snel van hem weg om de partij met 8-3 naar zich toe te trekken. Het is voor de eerste keer dat van Gerwen dit toernooi wist te winnen.

Bij de laatste zeven toernooien waaraan de Nederlandse wereldkampioen deelnam ging hij niet met het eremetaal naar huis, maar daar kwam zaterdagmiddag in Australië dus verandering in. In mei pakte Van Gerwen voor het laatst een titel toen hij de Premier League Darts won.

Whitewash

Vooral in de halve finale maakte Van Gerwen indruk. Hij liet geen spaan heel van Peter Wright. De titelverdediger moest er met 8-0 aan geloven.

Exit Van Barneveld

Van Barneveld kwam net te kort tegen Wright: 8-6. Barney gooide vrijdag in de eerste ronde tegen Haupai Puha (6-1 winst) nog het hoogste gemiddelde (106.13) van de avond. Daarnaast scoorde hij 75% op zijn dubbels. Die vorm kon Barney tegen Peter Wright in de kwartfinale van de Melbourne Darts Masters niet doorzetten.

In een ’best of 15 legs’ ging het lang gelijk op tussen de Nederlander en de Schot. Het verschil werd pas in de elfde leg gemaakt. Van Barneveld liet te veel mogelijkheden op de dubbel liggen om op voorsprong te komen. Snakebite profiteerde van de slechte beurt van zijn Haagse opponent en pakte op 7-5 definitief de leiding. Het verschil van twee legs gaf Wright niet meer uit handen, ook al kwam Van Barneveld nog dichtbij.

Raymond van Barneveld verliest in de kwartfinale van de Melbourne Darts Masters Ⓒ PDC

Uitslagen eerste ronde

Simon Whitlock - Mick Lacey 6-3

Raymond van Barneveld - Haupai Puha 6-1

Daryl Gurney - Kyle Anderson 6-3

Gary Anderson - James Bailey 6-0

Peter Wright - Corey Cadby 6-4

Damon Heta - James Wade 6-1

Michael van Gerwen - Tim Pusey 6-2

Michael van Gerwen - Tim Pusey 6-2

Uitslagen kwartfinales:

Peter Wright - Raymond van Barneveld 8-6

Michael van Gerwen - Gary Anderson 8-6

Rob Cross - Damon Heta 8-3

Daryl Gurney - Simon Whitlock 8-4

Halve finales

Michael van Gerwen - Peter Wright 8-0

Rob Cross - Daryl Gurney 5-8

Finale

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 8-3