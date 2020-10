Giro: Josef Cerny wint ingekorte rit, roze trui Wilco Kelderman niet in gevaar

Wilco Kelderman kon ’rustig’ rondpeddelen vandaag. Ⓒ ANP/HH

Het leek op zeker een massasprint te gaan worden, zo waren de bespiegelingen voorafgaand aan de negentiende etappe van de Giro d’Italia. Een vlak parcours, ruim over de 200 kilometer. De renners protesteerden echter voor de start, vanwege de lengte van de rit en het gure weer. De etappe werd dan ook flink ingekort en na 124 km koers pakte Josef Cerny (CCC) solo de dagzege. Wilco Kelderman - in de roze trui - rijdt in het peloton daar ruim 10 minuten achter, maar zijn leiderstricot komt niet in gevaar vandaag.