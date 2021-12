Doorgaan Afrika Cup onzeker vanwege Omicron-variant

De opmars van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus zou voor de CAF reden zijn om nog eens goed te kijken of de Afrika Cup op 9 januari wel van start kan gaan in Kameroen. De finale van het toernooi is voor 6 februari gepland. De Afrika Cup werd in januari van dit jaar al niet gespeeld vanwege corona.

De zorgen over de Afrika Cup zijn de afgelopen weken toegenomen, vanwege de Omicron-variant die in Zuid-Afrika voor het eerst werd ontdekt. Niet alleen bondscoaches van deelnemende landen vragen zich af of het wel verstandig is het toernooi volgende maand in Kameroen te houden.

Ajax en PSV

In Nederland volgen onder meer Ajax en PSV de ontwikkelingen rond de Afrika Cup op de voet. Deze clubs treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven. Middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst.