’Dodelijke val Lambrecht door reflector’

De 22-jarige renner van Lotto-Soudal raakte op 5 augustus van de weg en knalde vervolgens tegen een betonnen constructies. Lambrecht werd naar een ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten. Uiteindelijk overleed het grote talent aan een grote scheur in zijn lever.

Malwina Pawela-Szendzielorz, de plaatsvervangend officier van justitie in Rybnik: “Twee renners die achter Lambrecht reden, zagen hoe hij de reflector raakte en de controle over zijn fiets verloor. Hij draaide eerst naar rechts, daarna naar links, raakte van de weg en raakte de duiker. Het is triest dat reflectoren, bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren, de oorzaak van zo’n tragedie zijn.”