Video - Wereldgoal helpt Duitsland aan zege

Een heerlijke treffer van Marcel Halstenberg zette Duitsland op 1-0.

BELFAST - Duitsland heeft zich goed hersteld van de nederlaag afgelopen vrijdag in Hamburg tegen Oranje (2-4) in de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Joachim Löw won in Belfast met 2-0 van Noord-Ierland. De thuisploeg was in groep C nog zonder puntverlies.