Historische finaleplaats voor hockeyers Pinoké na beladen burenruzie met Amsterdam

De ploeg van Jesse Mahieu zal nog even moeten wachten wie de tegenstander wordt in de eindstrijd. HGC versloeg Bloemendaal zeer verrassend (1-3), zodat een beslissingsduel zondagmiddag noodzakelijk is.

Ontzetting Warmerdam

Pinoké begon nerveus aan de wedstrijd, wellicht ‘geplaagd’ door de gedachte dat de club met de eerste landstitel geschiedenis kan schrijven. Maar nadat de eerste aanvalsgolven van de gasten waren geneutraliseerd, verschenen de ‘Steekneuzen’ via Sebastien Dockier tweemaal gevaarlijk in de cirkel, maar beide keren stond Joren Romijn goed op zijn post.

De thuisclub had na tien minuten op voorsprong moeten komen toen de Amsterdamse Aussie Fergus Kavanagh een stopfout in de cirkel maakte en Dennis Warmerdam ineens oog in oog kwam te staan met Romijn. De neo-international maakte uit de draai ruimte voor zichzelf, maar schoof de bal tot zijn ontzetting voorlangs.

Miles Bukkens

Uiteindelijk was het toch de ploeg van Jesse Mahieu die verdiend op voorsprong kwam, hoewel de aan Pinoké toegekende strafcorner tamelijk licht was. Dat strafcornerfenomeen Alexander Hendrickx net was gewisseld, bleek geen ramp: Miles Bukkens sleepte de bal aan de stickkant van Romijn via de zijplank binnen: 1-0.

Amsterdam speelde zonder steraanvaller Mirco Pruyser. De spits was geschorst vanwege een akkefietje afgelopen donderdag met Pinoké-doelman Hidde Brink in de tumultueus verlopen slotfase van de heenwedstrijd in het Wagener Stadion, door Pinoké na shoot-outs gewonnen.

Geen genade

Een volgende stopfout in de Amsterdamse cirkel, na eerder balverlies van Brent van Bijnen, leverde in het tweede kwart de 2-0 op van Pinoké. De Duitser Niklas Wellen, de speler die de strafcorner had versierd waaruit de openingstreffer was voortgekomen, pompte de bal de cirkel in, die leidde tot een halfslachtig optreden van de Amsterdamse defensie en Teun Kropholler in het bijzonder. Dockier kende geen genade en de duizenden Pinoké-fans ontploften.

Wie dacht dat Amsterdam na rust getergd uit de kleedkamer zou terugkeren, had het mis. De bal was amper aan het rollen gebracht, of Pinoké voerde de voorsprong verder uit. De derde Pinoké-treffer was van Belgische makelij: Hendrickx zocht bij een vrije slag vanachter de 23 meterlijn oogcontact met Dockier en legde bal bij de tweede paal op zijn landgenoot: 3-0.

Ongeconcentreerd

De manier waarop Amsterdam-verdediger Bram Huijbregts stond te slapen als cipier van Dockier, vertelde misschien wel het hele verhaal: Pinoké was scherp en wilde koste wat het kost winnen, Amsterdam was ongeconcentreerd en vond het blijkbaar allemaal wel best.

In het laatste kwart speelde Amsterdam alles of niets maar regende het desalniettemin kansen aan de overzijde, waar Noud Schoenaker en Miles Bukkens vergaten de vierde of zelfs vijfde Pinoké-treffer te maken. Die schande werd de ooit zo machtige buurman bespaard.

HGC sensationeel

Wie de tegenstander van Pinoké gaat worden, is nog niet bekend. HGC sleepte op Het Kopje zeer verrassend een derde duel uit het vuur door de landskampioen met 3-1 te verslaan. Jorrit Croon opende nog wel de score voor Bloemendaal, maar na rust bogen oud-Bloemendaler Pelle Vos, Marc Bolto en Floris van der Kroon de achterstand om in een sensationele zege. De derde en beslissende wedstrijd wordt zondag opnieuw in Bloemendaal gespeeld.