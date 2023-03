De Bruyne en Mbappé nieuwe aanvoerders van hun land

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

De Bruyne nieuwe aanvoerder 'Rode Duivels'

19.54 uur: Kevin De Bruyne is de nieuwe aanvoerder van het Belgische voetbalelftal. De 31-jarige middenvelder van Manchester City neemt de band over van Eden Hazard, die afscheid nam van de 'Rode Duivels' na het WK in Qatar, waar de Belgen al in de groepsfase werden uitgeschakeld. Doelman Thibaut Courtois en spits Romelu Lukaku zijn aangewezen als vice-aanvoerders, meldde de Belgische bond op Twitter.

"Een trots moment", zei De Bruyne over zijn benoeming op Sporza. "Ik ben hier al heel lang, maar op deze manier mijn land vertegenwoordigen, is een hele eer. Hopelijk kan ik die rol goed vervullen."

De Belgische selectie trainde dinsdag voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Het nationale team start vrijdag de EK-kwalificatie in Solna tegen Zweden. Vier dagen later spelen de Belgen een oefeninterland tegen Duitsland, gastland van het EK van volgend jaar.

Arsenal rest van seizoen zonder verdediger Tomiyasu

19.17 uur: Arsenal speelt de rest van het seizoen zonder Takehiro Tomiyasu. De Japanse verdediger is geopereerd aan een knie, zo liet de koploper van de Premier League weten. Hij liep de blessure afgelopen donderdag op in het duel met Sporting, in de Europa League.

„Er is sprake van een zware blessure, waar we al bang voor waren”, zei Arsenal in een verklaring. „Inmiddels is Takehiro succesvol geopereerd in Londen, maar hij kan dit seizoen niet meer in actie komen.”

Arsenal lijkt op weg naar het kampioenschap in Engeland en heeft inmiddels een voorsprong van 8 punten op achtervolger Manchester City.

Sevilla benoemt trainer Mendilibar tot opvolger van Sampaoli

18.39 uur: De Spaanse voetbalclub Sevilla heeft José Luis Mendilibar aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt Jorge Sampaoli op, die eerder op de dag was ontslagen. Mendilibar heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen en is meteen al met zijn werkzaamheden begonnen.

Sampaoli werd al na vijf maanden ontslagen. Na de nederlaag dit weekeinde bij Getafe (2-0) staat Sevilla op de veertiende plaats nog maar net boven de degradatiezone in La Liga. Sampaoli, die bezig was aan zijn tweede periode bij Sevilla, is de tweede coach die dit seizoen wordt ontslagen door de club. In oktober volgde hij de Spanjaard Julen Lopetegui op.

Ondanks de teleurstellende prestaties in La Liga heeft Sevilla wel de kwartfinales van de Europa League bereikt, nadat het eerder PSV had uitgeschakeld. Daarin neemt Sevilla het op tegen het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

„Het is tijd om afscheid te nemen van een club waarvan ik houd”, reageerde Sampaoli. „Ik vertrek met opgeheven hoofd. Voetbal maakt je niet altijd blij, het kan je zelfs slapeloze nachten bezorgen. Maar het was het zonder twijfel allemaal waard. Het leek op het moment dat ik tekende nog een goed idee”, zei de coach, die een contract had tot het einde van het seizoen.

Britse turnheld Whitlock overwint mentale dip en maakt comeback

18.13 uur: De Britse turnheld Max Whitlock heeft een mentale inzinking overwonnen en maakt op de komende Europese kampioenschappen in Turkije (11-16 april) zijn rentree. De 30-jarige drievoudig olympisch- en wereldkampioen zal in Antalya voor het eerst optreden sinds de Spelen van 2021 in Tokio.

Whitlock schreef in 2016 Britse turnhistorie met olympisch goud in Rio op het paard/voltige en vloer. In 2021 prolongeerde hij zijn olympische titel op voltige, het toestel waarop hij ook drie wereldtitels won. Na de Spelen van Tokio belandde hij in een diepe mentale crisis en overwoog serieus te stoppen met de sport.

„Ik ben echt blij dat ik geselecteerd ben voor de Europese kampioenschappen. Voor mij was de fase na Tokio waarin ik het psychisch moeilijk had een periode waarin ik veel over mezelf leerde”, zei Whitlock. „Deze periode van zelfreflectie en persoonlijke groei heeft mij een nieuwe mindset gegeven. Ik ben meer ontspannen in trainingen en wedstrijden, maar ook gemotiveerder dan ooit om mezelf te blijven ontwikkelen en verbeteren.”

Whitlock zei dat de EK een belangrijke „opstap” zijn naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. „Ik kijk ernaar uit om weer op een groot podium te strijden, de eerste keer sinds Tokio.”

Argentijn Beccacece nieuwe trainer Spaanse voetbalclub Elche

18.02 uur: De Argentijn Sebastian Beccacece wordt de nieuwe trainer van de Spaanse voetbalclub Elche. Hij heeft een contract getekend tot juni 2024, als opvolger van de maandag ontslagen Pablo Machin.

Na Machin, Francisco Rodriguez en Jorge Almiron is Beccacece al de vierde hoofdtrainer dit seizoen voor Elche. Beccacece was in het verleden onder meer assistent van Jorge Sampaoli bij de nationale ploeg van Chili. Elche is momenteel twintigste en laatste in La Liga, met slechts 13 punten. De kans op handhaving op het hoogste niveau is daarmee uiterst klein.

NEC licht optie in contract aanvaller Tavsan

17.46 uur: Aanvaller Elayis Tavsan blijft langer bij NEC. De Nijmeegse club uit de Eredivisie heeft de optie om het contract met de speler met een jaar te verlengen gelicht. De 21-jarige Tavsan, geselecteerd voor Jong Oranje, scoorde het afgelopen weekeinde nog in het gewonnen competitieduel met RKC Waalwijk.

NEC had ook een optie om de verbintenis van Jordy Bruijn te verlengen, maar maakt daarvan geen gebruik. Het contract van de middenvelder loopt derhalve de komende zomer af.

NEC besloot verder de aflopende contracten van Mathias de Wolf, Joep van der Sluijs, Terry Lartey Sanniez en Ilias Bronkhorst niet te verlengen. Deze spelers zijn inmiddels door de club op de hoogte gebracht.

Mbappé is nieuwe aanvoerder Franse voetbalelftal

17.45 uur: Bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé benoemd tot aanvoerder van de Franse nationale ploeg. De aanvaller van Paris Saint-Germain neemt die rol over van doelman Hugo Lloris, die na het WK in Qatar is gestopt bij de nationale ploeg.

De Franse voetbalbond bevestigde het bericht dat al eerder in Franse media stond.

De 24-jarige Mbappé, die 36 keer scoorde in 66 interlands, aanvaardde het aanvoerderschap na een gesprek met Deschamps. Antoine Griezmann is gepromoveerd tot vice-aanvoerder in de plaats van Raphaël Varane, die na het WK ook afscheid nam van ’Les Bleus’.

„Kylian voldoet aan alle eisen om deze verantwoordelijkheid te dragen. Zowel op het veld als daarbuiten in de groep, door een bindend element te zijn”, citeerde de Franse tv-zender TF1 Deschamps in een interview dat nog wordt uitgezonden.

Frankrijk, dat op het WK de finale verloor van Argentinië, is komende vrijdag de eerste tegenstander van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks voor het EK.

Bayern vernieuwt sponsordeal met Allianz voor 130 miljoen euro

16.36 uur: Bayern München heeft het sponsorcontract met verzekeraar Allianz verlengd met nog eens tien jaar. De commerciële band tussen de Duitse topclub en het bedrijf is voor een bedrag van naar verluidt 130 miljoen euro vernieuwd en duurt nu tot 2033. De sponsorrelatie begon al in 2000.

Allianz mag dankzij de sponsordeal de naam dragen van het stadion in München waar Bayern zijn thuiswedstrijden speelt. De verzekeraar is ook shirtsponsor van het vrouwenteam van de recordkampioen in de Bundesliga. Allianz is evenals autofabrikant Audi en sportkledingmerk Adidas voor 8,33 procent aandeelhouder van de club uit Beieren.

„Bayern hecht veel waarde aan betrouwbare, voortdurende partnerschappen. We zijn dan ook erg blij dat we onze samenwerking met Allianz kunnen voortzetten”, aldus directeur Oliver Kahn. „We kunnen terugkijken op een gezamenlijk succesverhaal van meer dan twintig jaar, waaraan we met nieuwe en innovatieve ideeën nog meer hoofdstukken willen toevoegen.”

Savchenko stopt als bondscoach kunstrijden bij Nederlandse bond

10:13 uur De Nederlandse schaatsbond KNSB neemt na dit seizoen afscheid van Aljona Savchenko als bondscoach kunstrijden. De bond gaat op zoek naar een opvolger voor de 39-jarige Duitse coach. Die krijgt tevens de leiding in het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden (NTK), dat afgelopen jaar in Heerenveen is geopend.

De schaatsbond haalde de in Oekraïne geboren Savchenko afgelopen najaar vanuit Duitsland naar Heerenveen. Daar gaf zij leiding aan het NTK, waar zij trainde met zowel individuele kunstrijders als paarrijders. De voormalig olympisch kampioene paarrijden had een tweejarig contract met de KNSB, met halverwege een evaluatiemoment.

„Wij waren vorig jaar trots dat Aljona voor ons gekozen had, maar helaas is zij toch niet de juiste vrouw op deze plek gebleken”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „In goed overleg hebben we besloten na dit seizoen de samenwerking stop te zetten.”

Savchenko keert terug naar de Duitse stad Chemnitz. „Ik ben vorig jaar met veel energie aan dit avontuur begonnen. Maar dat bleek in de praktijk toch minder goed bij mij te passen dan ik had verwacht.”

Crystal Palace haalt Hodgson terug als trainer na ontslag Vieira

09:15 uur De Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft Roy Hodgson teruggehaald als trainer. De 75-jarige Hodgson, oud-bondscoach van Engeland, maakt het seizoen af na het ontslag van Patrick Vieira. Crystal Palace staat op de twaalfde plaats in de Premier League, maar het verschil met de degradatiezone bedraagt slechts 3 punten.

De clubleiding besloot eind vorige week om Vieira te ontslaan, nadat Crystal Palace drie keer op rij met 1-0 had verloren. Het vertrek van de Fransman had niet direct het gewenste effect. Zonder Vieira ging de Londense club zondag met 4-1 onderuit bij koploper Arsenal.

Crystal Palace hoopt dat Hodgson met al zijn kennis en ervaring de club in de Premier League kan houden. De Engelsman werkte tussen 2017 en 2021 ook al op Selhurst Park. Hodgson, oud-jeugdspeler van de club, is al sinds 1976 actief als trainer.

Oud-Ajacied Jaïro Riedewald behoort tot de selectie van Crystal Palace. Hij kwam dit seizoen slechts vier keer als invaller in actie in de Engelse competitie.

Knicks ondanks 57 punten Randle onderuit in NBA

07:50 uur De basketballers van New York Knicks hebben ondanks maar liefst 57 punten van Julius Randle een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De Knicks gingen in het eigen Madison Square Garden onderuit tegen Minnesota Timberwolves: 134-140. Bij de Timberwolves blonk Taurean Prince uit door acht driepunters te maken. Prince legde acht keer aan voor een driepunter en haalde een 100 procent-score.

De 28-jarige Amerikaan werd daarmee de zevende speler in de NBA die minimaal acht driepunters maakte in een wedstrijd zonder te missen. Alleen Ben Gordon (twee keer) en Latrell Sprewell lukte het ooit om negen keer raak te schieten van buiten de driepuntslijn zonder misser.

Met nog iets meer dan 2 minuten op de klok stond er 131-131 op het scorebord in New York. Dankzij de achtste driepunter van Prince en een lay-up van hem 10 seconden voor tijd trokken de Timberwolves het duel naar zich toe. De 57 punten van Randle, een persoonlijk record in de NBA, bleken niet voldoende voor de Knicks om te winnen.

Stephen Curry en Klay Thompson hielden Golden State Warriors op koers voor een plek in de play-offs. De twee sterren namen tegen Houston Rockets bijna de helft van de productie voor hun rekening: 121-108. Curry maakte 30 punten, Thompson 29.

Titelverdediger VS treft Japan in finale World Baseball Classic

07:06 uur De finale van de World Baseball Classic gaat tussen de Verenigde Staten en Japan. De Amerikaanse honkballers waren in de halve finales in Miami veel te sterk voor Cuba (14-2), Japan versloeg Mexico in een ware thriller met 6-5. De finale van het officieuze WK in het honkbal vindt dinsdagavond plaats in het stadion van MLB-club Miami Marlins.

De Verenigde Staten verdedigen hun titel. Ze wonnen in 2017 de vorige editie van het WBC, het enige honkbaltoernooi waar ook de profs uit de Major League aan meedoen. In de finale wacht Japan, dat de eerste twee edities van de WBC in 2006 en 2009 won.

De Japanners zijn als enige ploeg dit toernooi nog ongeslagen. In de halve finale tegen Mexico zag het er na zes innings echter niet goed uit voor de Aziaten, die op dat moment met 3-0 achterstonden. Dankzij een homerun van Masataka Yoshida, met twee man op de honken, kwam Japan in de zevende inning op gelijke hoogte. Mexico nam in de volgende inning weer een voorsprong (5-4), maar Munetaka Murakami sloeg Japan in de negende en laatste inning naar de finale. Hij ramde de bal hoog en ver weg, waardoor zijn teamgenoten Shohei Ohtani en Ukyo Shuto de thuisplaat konden bereiken.

Het Nederlandse koninkrijksteam begon de WBC met twee overwinningen, maar verloor daarna twee keer en bleef zo steken in de groepsfase. Oranje bereikte in 2013 en 2017 nog de halve finales.