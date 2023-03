Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sevilla ontslaat trainer Sampaoli na vijf maanden

11:08 uur De Spaanse voetbalclub Sevilla heeft trainer Jorge Sampaoli na vijf maanden ontslagen. Na de nederlaag zondag bij Getafe (2-0) staat Sevilla op de veertiende plaats nog maar net boven de degradatiezone in La Liga. De club heeft besloten afscheid te nemen van de 63-jarige Argentijn.

Sampaoli, die bezig was aan zijn tweede periode bij Sevilla, is de tweede coach die dit seizoen wordt ontslagen door de club. In oktober volgde hij de Spanjaard Julen Lopetegui op, die moest vertrekken na de tegenvallende resultaten in de eerste maanden van het seizoen.

Sampaoli leidde Sevilla in 31 wedstrijden. Daarvan won zijn ploeg er dertien en verloor het er twaalf. Ondanks de teleurstellende prestaties in La Liga heeft Sevilla wel de kwartfinales van de Europa League bereikt, nadat eerder PSV was uitgeschakeld. Daarin neemt Sevilla het op tegen het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

De Spaanse club laat weten al op zoek te zijn naar een nieuwe coach.

Savchenko stopt als bondscoach kunstrijden bij Nederlandse bond

10:13 uur De Nederlandse schaatsbond KNSB neemt na dit seizoen afscheid van Aljona Savchenko als bondscoach kunstrijden. De bond gaat op zoek naar een opvolger voor de 39-jarige Duitse coach. Die krijgt tevens de leiding in het Nationaal Trainingscentrum Kunstrijden (NTK), dat afgelopen jaar in Heerenveen is geopend.

De schaatsbond haalde de in Oekraïne geboren Savchenko afgelopen najaar vanuit Duitsland naar Heerenveen. Daar gaf zij leiding aan het NTK, waar zij trainde met zowel individuele kunstrijders als paarrijders. De voormalig olympisch kampioene paarrijden had een tweejarig contract met de KNSB, met halverwege een evaluatiemoment.

„Wij waren vorig jaar trots dat Aljona voor ons gekozen had, maar helaas is zij toch niet de juiste vrouw op deze plek gebleken”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „In goed overleg hebben we besloten na dit seizoen de samenwerking stop te zetten.”

Savchenko keert terug naar de Duitse stad Chemnitz. „Ik ben vorig jaar met veel energie aan dit avontuur begonnen. Maar dat bleek in de praktijk toch minder goed bij mij te passen dan ik had verwacht.”

Crystal Palace haalt Hodgson terug als trainer na ontslag Vieira

09:15 uur De Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft Roy Hodgson teruggehaald als trainer. De 75-jarige Hodgson, oud-bondscoach van Engeland, maakt het seizoen af na het ontslag van Patrick Vieira. Crystal Palace staat op de twaalfde plaats in de Premier League, maar het verschil met de degradatiezone bedraagt slechts 3 punten.

De clubleiding besloot eind vorige week om Vieira te ontslaan, nadat Crystal Palace drie keer op rij met 1-0 had verloren. Het vertrek van de Fransman had niet direct het gewenste effect. Zonder Vieira ging de Londense club zondag met 4-1 onderuit bij koploper Arsenal.

Crystal Palace hoopt dat Hodgson met al zijn kennis en ervaring de club in de Premier League kan houden. De Engelsman werkte tussen 2017 en 2021 ook al op Selhurst Park. Hodgson, oud-jeugdspeler van de club, is al sinds 1976 actief als trainer.

Oud-Ajacied Jaïro Riedewald behoort tot de selectie van Crystal Palace. Hij kwam dit seizoen slechts vier keer als invaller in actie in de Engelse competitie.

Knicks ondanks 57 punten Randle onderuit in NBA

07:50 uur De basketballers van New York Knicks hebben ondanks maar liefst 57 punten van Julius Randle een nederlaag moeten incasseren in de NBA. De Knicks gingen in het eigen Madison Square Garden onderuit tegen Minnesota Timberwolves: 134-140. Bij de Timberwolves blonk Taurean Prince uit door acht driepunters te maken. Prince legde acht keer aan voor een driepunter en haalde een 100 procent-score.

De 28-jarige Amerikaan werd daarmee de zevende speler in de NBA die minimaal acht driepunters maakte in een wedstrijd zonder te missen. Alleen Ben Gordon (twee keer) en Latrell Sprewell lukte het ooit om negen keer raak te schieten van buiten de driepuntslijn zonder misser.

Met nog iets meer dan 2 minuten op de klok stond er 131-131 op het scorebord in New York. Dankzij de achtste driepunter van Prince en een lay-up van hem 10 seconden voor tijd trokken de Timberwolves het duel naar zich toe. De 57 punten van Randle, een persoonlijk record in de NBA, bleken niet voldoende voor de Knicks om te winnen.

Stephen Curry en Klay Thompson hielden Golden State Warriors op koers voor een plek in de play-offs. De twee sterren namen tegen Houston Rockets bijna de helft van de productie voor hun rekening: 121-108. Curry maakte 30 punten, Thompson 29.

Titelverdediger VS treft Japan in finale World Baseball Classic

07:06 uur De finale van de World Baseball Classic gaat tussen de Verenigde Staten en Japan. De Amerikaanse honkballers waren in de halve finales in Miami veel te sterk voor Cuba (14-2), Japan versloeg Mexico in een ware thriller met 6-5. De finale van het officieuze WK in het honkbal vindt dinsdagavond plaats in het stadion van MLB-club Miami Marlins.

De Verenigde Staten verdedigen hun titel. Ze wonnen in 2017 de vorige editie van het WBC, het enige honkbaltoernooi waar ook de profs uit de Major League aan meedoen. In de finale wacht Japan, dat de eerste twee edities van de WBC in 2006 en 2009 won.

De Japanners zijn als enige ploeg dit toernooi nog ongeslagen. In de halve finale tegen Mexico zag het er na zes innings echter niet goed uit voor de Aziaten, die op dat moment met 3-0 achterstonden. Dankzij een homerun van Masataka Yoshida, met twee man op de honken, kwam Japan in de zevende inning op gelijke hoogte. Mexico nam in de volgende inning weer een voorsprong (5-4), maar Munetaka Murakami sloeg Japan in de negende en laatste inning naar de finale. Hij ramde de bal hoog en ver weg, waardoor zijn teamgenoten Shohei Ohtani en Ukyo Shuto de thuisplaat konden bereiken.

Het Nederlandse koninkrijksteam begon de WBC met twee overwinningen, maar verloor daarna twee keer en bleef zo steken in de groepsfase. Oranje bereikte in 2013 en 2017 nog de halve finales.