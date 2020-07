Ook Feyenoord sluit sponsordeal met TOTO

Feyenoord-trainer Dick Advocaat Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ook Feyenoord heeft een sponsordeal met TOTO gesloten. Beide partijen hebben een contract voor minimaal drie jaar ondertekend. De naam van de nieuwe partner komt bij wedstrijden in Nederland op de linkermouw van het shirt te staan. Bij duels in UEFA-verband is het nog niet toegestaan om met een sponsornaam op de mouw te spelen.