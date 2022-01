Sam Sunderland (motoren) en Nasser Al-Attiyah (auto’s) eindwinnaars Dakar Rally

De Chileen Pablo Quintanilla schreef de laatste klassementsproef over 164 kilometer op zijn naam en eindigde als tweede in het klassement, op 3 minuten en 27 seconden van Sunderland. De Oostenrijker Matthias Walkner werd derde op 6.47.

De afgelopen dagen wisselden Sunderland, Walkner en de Fransman Adrien Van Beveren elkaar steeds af aan kop van de ranglijst. Van Beveren verloor donderdag in de voorlaatste etappe veel tijd en moest de leiding daardoor weer afstaan aan Sunderland. „Ik ben dolgelukkig”, zei de Brit aan de finish. „De laatste etappe was zo moeilijk, ik voelde zoveel stress. Mijn hoofd explodeerde bijna en ik was een paar keer bang dat ik verkeerd reed. Het is een droom die uitkomt om voor twee verschillende teams de Dakar Rally te winnen.”

Al-Attiyah stelt vierde eindzege in Dakar veilig

Nasser Al-Attiyah uit Qatar heeft voor de vierde keer de Dakar Rally bij de auto's op zijn naam geschreven. De 51-jarige Toyota-coureur ging met een ruime marge de laatste etappe in en kwam in de klassementsproef over 164 kilometer naar Djedda niet meer in de problemen. Al-Attiyah won Dakar ook in 2011, 2015 en 2019.

Zijn teamgenoot Henk Lategan uit Zuid-Afrika was de snelste in de laatste etappe. Lategan bleef de Fransman Stéphane Peterhansel, recordwinnaar in Dakar met veertien eindzeges, 49 seconden voor. Al-Attiyah deed het rustig aan en gaf bijna 8 minuten toe, maar zijn voorsprong op zijn Franse concurrent Sébastien Loeb was groot genoeg.

Bernhard ten Brinke gaf zo'n 4,5 minuut toe op Lategan en eindigde in de slotetappe in de top 10.